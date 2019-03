Stasera a The Tube concerto dei Fetish Calaveras \"Another Fucking Reunion\"

A 18 anni dalla loro fondazione dopo oltre 500 date in Italia e all’estero, dopo quasi due anni di silenzio, tornano i Fetish Calaveras, importante pezzo di storia della scena musicale savonese! Con la rivisitazione del loro migliore spettacolo di sempre e la formazione storica, presentano “ANOTHER FUCKING REUNION” promettendo una serata esplosiva come nella loro tradizione. I fratellini in rosa forti della sezione fiati di mariachi nostrani e tanti ospiti registrerà in occasione della serata un EP che verrà prodotto su vinile per appassionati, intenditori e nuovi fans. Siete pronti a ballare, sudare e delirare?

Seguite nostra la pagina per altre chicche sulla serata e scaldate i muscoli!

A Seguire Dj Set Tutti Frutti Bash – ’50s Party fine a chiusura.

Rock’n’Roll, Boogie, Rockabilly, Neo Rockabilly, Swing, una selezione dei migliori pezzi dagli anni ’50 ad oggi, da Elvis a Brian Setzer, dai Beach Boys agli Sharks!

Preparatevi a ballare

The Tube Live Club

Via Famagosta 2,Savona

Ingresso euro 8,00 con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053