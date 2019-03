Spostamento del mercato di Albenga, Vaccarezza (FI): “Non benissimo

Albenga. E’ deluso il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza: la nuova sede del mercato settimanale di Albenga sul Lungocenta, infatti, non lo convince affatto.

“Questa mattina – spiega – insieme al capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga Eraldo Ciangherotti e all’architetto Nicola Podio ho effettuato un sopralluogo al ‘nuovo’ mercato di Albenga. Ho raccolto molte lamentele, da parte dei commercianti”.

Di queste, le più “sentite” sono arrivate “da parte di coloro che hanno la loro attività di vendita posizionata al di là del ponte ferroviario, una zona senza servizi e con molta difficoltà ad essere raggiunta dagli utenti; sembra quasi un’appendice poco produttiva e redditizia di quello che era in realtà il mercato originale”.

“Non nascondo la mia delusione: dopo aver atteso tanto, osservare questo risultato è simbolo di sconfitta, non certo di conquista. Sarà compito della prossima amministrazione rivedere il trasferimento, ripensando e mettendo in atto una collocazione più produttiva e redditizia per tutti i commercianti in modo da garantire a tutti eguali opportunità”.