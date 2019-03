Spostamento del mercato di Albenga, Distilo: “Prima prova non convincente, aspettiamo prima di dare giudizi”

Albenga. “Lo spostamento del mercato di Albenga? La prima prova non è convincente ma bisogna aspettate per dare giudizi”. A dirlo è Diego Distilo, candidato sindaco delle liste “Solo per Albenga” e “Aria nuova per Albenga”.

“Avendo visto con i nostri occhi la situazione dello spostamento del mercato settimanale sul Lungocenta ci viene voglia di dire che forse ‘si stava meglio quando si stava peggio’ anche se bisogna attendere per dare giudizi – spiega – Oggi in città si nota sicuramente un miglioramento della viabilità cittadina ma un forte sconforto si nota tra i tanti ambulanti che, spaesati, cercano che qualcuno li ascolti per tornare in via Dalmazia”.

“Noi delle uniche liste civiche della città riteniamo che si debba monitorare la situazione attentamente affinchè si possa decidere se quella possa essere la situazione definitiva. Proporre oggi altri siti sarebbe troppo facile perchè in campagna elettorale si può dire qualsiasi cosa. Invece dobbiamo pensare a quale possa essere la situazione migliore per creare meno danni ai commercianti ed ai cittadini”.

“Come già detto per il mondo del calcio, riteniamo che gli ambulanti non debbano essere usati come slogan per la campagna elettorale. Albenga ha bisogno di risposte serie e caute. Lo spostamento del mercato messo in atto da questa amministrazione deve essere oggetto di uno studio molto più accurato e più ampio, se davvero vogliamo il bene anche di questa parte di economia cittadina”.

“Per evitare strumentalizzazioni elettorali conviene far presente che gli attuali commercianti sono per lo più residenti fuori Albenga: di fatto solo circa una ventina votano in città. Pertanto, se vogliamo aiutarli evitiamo strumentalizzazioni ma cerchiamo soluzioni serie e costruttive”.