Sport in piazza ad Albenga, escursioni ad Albisola e il genio di Rossini a Noli: esaltante domenica di eventi in provincia

Provincia. La primavera porta ovunque nuova vita: è il tempo della speranza. Buone nuove, dunque, nella stagione che si è aperta da pochissimi giorni, anche per gli eventi che ci presenta, come d’abitudine, IVG Eventi, l’agenda più seguita nel Savonese. Sport, tempo libero, musica, teatro, arte, cultura… tutto il “repertorio”, insomma, di manifestazioni e iniziative si terrà in questa soleggiata domenica al mare o tra le colline.

Proprio lo sport può rappresentare a buon diritto il clou della giornata: siamo infatti tutti invitati in piazza ad Albenga per cimentarci con i più divertenti e adrenalinici sport “urbani” promossi dagli organizzatori dell’Albenga Street Festival. Sulla “scia” del benefico esercizio fisico anche le avvincenti escursioni lungo la rete dei sentieri del territorio di Albisola Superiore, a cui possono partecipare grandi e piccoli.

Agli amanti del palcoscenico consigliamo invece di non perdersi assolutamente l’interessante spettacolo teatralmusicale sulla vita e sul genio compositivo del “magister” Gioachino Rossini, in scena nella fascinosa Noli. Soltanto il pentagramma, invece, sarà la ragion d’essere del prosieguo dei “Pomeriggi Musicali” con un concerto per piano e chitarra a Finale Ligure.

Alta cultura anche a Loano, dove rivivranno la storia, il “mito” e i nobili valori dei cavalieri templari in un’interessante conferenza. Anche Savona torna ai tempi passati grazie al ricchissimo mercato delle antichità che si snoderà lungo tutto il centro storico.

Albenga Street Festival è il primo evento dedicato agli sport che si possono praticare in città a costo zero promosso da YEPP Albenga. La rassegna ha inizio domenica 24 marzo alle ore 9 in piazza Europa grazie alla collaborazione con Albenga Runners, che presenterà un programma di allenamenti per la corsa.

Queste discipline nate di recente uniscono alla facilità di accesso e ai costi d’inizio minimi o nulli una forte componente di spettacolarità e divertimento ma offrono anche un’ottima occasione di allenamento andando a potenziare la muscolatura, l’equilibrio e la coordinazione psicomotoria.

Radunandole in un festival, YEPP Albenga vuole ribadire la sua capacità di fare rete con realtà emergenti del territorio che fanno attività con i giovani ma soprattutto dimostrare ancora una volta il suo impegno per uno stile di vita sano dei ragazzi, già espresso attraverso la realizzazione dell’area sportiva attrezzata in piazza Europa.

Albisola Superiore. Quale modo migliore per festeggiare l’arrivo della primavera di una bella escursione lungo i sentieri promossa dal Comune? L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo e si articola in due diverse uscite: una mattutina, l’altra pomeridiana dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Per entrambe le escursioni è consigliato abbigliamento e scarpe da trekking.

Il primo ritrovo è alle ore 8:30 presso il piazzale antistante la piscina scoperta di Luceto per l’itinerario Luceto – Pian del Pero – Luceto: 3 ore circa di cammino (difficoltà: escursionisti), con finale presso il CRCS per un aperitivo con fugassa e vin. Si tratta di un percorso di circa 8 km con piccolo dislivello (meno di 300 metri), panoramico e dominato dalla macchia mediterranea: una bella occasione per scoprire lentisco, erica e rosmarino, cisto e ginepro e i boschi di lecci e roverelle.

Al pomeriggio appuntamento alle ore 14:30 presso il sagrato della Chiesa San Nicolò per il percorso Castellaro – Pace dedicato alle famiglie con bambini. La durata del percorso sarà di circa 1 ora e mezza con animazione iniziale a cura del CTC Il Castellaro e conclusione presso il Santuario della Pace alle ore 16:30 circa, con merenda a cura degli ospiti SPRAR e dimostrazione del Gruppo Cinofilo Volontari Protezione Civile “I Lupi” – sezione di Albisola.

Finale Ligure. Domenica 24 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo si terrà un nuovo concerto nell’ambito della seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it. Sarà la volta, infatti, del duo formato dal pianista Matteo Falloni e dal chitarrista Luca Lucini.

In un percorso attraverso la musica popolare riecheggeranno ritmi e melodie della tradizione iberica e latinoamericana, nell’insolito accostamento timbrico di pianoforte e chitarra, due strumenti che raramente è dato ascoltare insieme.

Il programma prevede un’ampia selezione dell’opera pianistica “Danze Spagnole” op. 37 di Granados, la “Suite Latina”, composizione originale di Falloni che si ispira ritmicamente e melodicamente alla musica popolare argentina, cubana e boliviana, e infine “Espana” op. 165 di Isaac Albeniz, Suite che esplora alcune delle principali tradizioni spagnole: Malaga, i Paesi Basch, l’Andalusia.

Loano. Domenica 24 marzo alle 17:30 presso la Libreria del Conte di via Roma si terrà la conferenza “I templari, un viaggio nel tempo” a cura di Mario Cennamo, con brevi cenni, poco dottorali ma aneddotici, sulla storia dell’Ordine Templare, sulla sua origine e la fine drammatica e su molte delle domande che a tutt’oggi si pongono gli storici, specialisti e curiosi, sul perché un fatto, di per sé consueto nella chiesa medievale, (l’apertura o la chiusura di ordini monastici) sia sopravvissuto così a lungo nella discussione e nell’immaginario.

Le risposte potranno essere per alcuni versi sorprendenti, per altri assai attuali, e riguardano l’eterno conflitto esistente tra dimensione spirituale e dimensione secolare della Chiesa. Ci sarà spazio anche per qualche elemento misterico (come le sorti del Sacro Graal) e alcuni aspetti poco o per nulla noti ai più. Sarà dato spazio anche ad aspetti più soggettivi dell’emozionante esperienza diretta vissuta con i sopralluoghi sulle vestigia templari visitate in Italia, Francia e Inghilterra, anche con l’ausilio di proiezione di immagini.

Mario Cennamo, 53 anni, di professione medico urologo, coltiva da sempre una passione viscerale per la storia medievale. Recentemente ha partecipato con due interventi ai lavori del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo sul tema “Il gioco nell’alto medioevo”. Su YouTube è disponibile in versione integrale la conferenza “La medicina al tempo dei Templari”, tenuta nel corso degli incontri dal titolo “MerColondì” a Bologna.

Noli. Domenica 24 marzo alle ore 17 il Teatro Defferrari in collaborazione con l’Associazione Culturale Baba Jaga presenta “Rossini – Il genio nell’altra stanza”, uno spettacolo dell’Associazione Baba Jaga con Chiara Tessiore e il Mal d’Estro Trio. Forse la sua sarebbe stata una vita normale. Forse, fosse nato il giorno prima, o il giorno dopo, non ci sarebbe molto da dire. Ma il suo anno di nascita è il 1792 e quello era anno bisesto. Gioachino Rossini nasce il 29 febbraio e la sua è una storia che sembra un romanzo e di più! La sua vita è più avventurosa di quella dei quattro moschettieri messi assieme.

Lo spettacolo arriva per la prima volta a Noli dopo aver debuttato nello scorso dicembre con un progetto in cui era coinvolto anche l’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure. Al Teatro Defferrari verrà messo in scena senza la parte culinaria che non sarebbe stato possibile allestire e sarà quindi proposto nella forma tradizionale di teatro musicale con l’attrice Chiara Tessiore e i musicisti del Mal d’Estro Trio: Alessandro Delfino (pianoforte), Claudio Massola (clarinetto basso e soprano) e Bruno Giordano (clarinetto e sassofono soprano).

La pièce, ironica e sorprendente, narra alcune storie e aneddoti relativi alla vita e al genio di Gioachino Rossini ma anche le sue paure, le sue stranezze, le sue ironiche e graffianti risposte e trovate. La vita di Rossini è talmente piena che si potrebbe scegliere di raccontarla a partire da mille punti di vista, ma ne sceglieremo uno, quello della sua seconda moglie, Olympe Péllissier. Nata poverissima all’alba del 1800, a quindici anni viene letteralmente venduta per 4000 franchi ad un giovane duca, il quale – a sua volta – la passa ad un ricco americano: è così che Olympe entra a far parte, passo dopo passo, del demi-monde parigino, divenendo l’amante del pittore Horace Vernet, dello scrittore Eugène Sue e persino di Honorè de Balzac, in una travagliata storia d’amore che lo lascia pieno di risentimento.

Savona. Domenica 24 marzo appuntamento con “L’Antichità in Piazza a Savona”, mercato in cui si potranno ammirare e acquistare oggetti di antiquariato e piccolo collezionismo in via Alessandro Manzoni, piazza Sisto IV, via Pietro Paleocapa e corso Italia.

La manifestazione è a cura della FIVA Federazione Italiana Venditori Ambulanti in collaborazione con l’Ascom Savona e l’Associazioni Antiquari.