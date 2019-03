Splende l’Arcobaleno in Lettonia: doppio oro per Anabel Vitale e bronzo per la staffetta femminile

Savona. Meeting Internazionale indoor giovanile a Kuldiga, in Lettonia. Partecipazione numericamente consistente dell’Atletica Arcobaleno Savona, presente con quattordici atlete ed atleti ed i tecnici accompagnatori Marco Muratore, Samuele De Varti ed Elena Chiesa.

Anabel Vitale non si ferma. L’ormai conosciuta portacolori dell’Arcobaleno non smette mai di migliorarsi. Per lei affermazione con un ottimo primato personale di 5,63 nel salto in lungo e una successiva vittoria anche sui 60 metri corsi in 7″88. In finale sui 60 anche Siria Zemma che si migliora sino a 8″31.

Anche gli Allievi si sono fatti valere nella finale dei 60 metri: rispettivamente quarto e quinto posto per Thomas Marello con 7″46 (giù dal podio solo per un millesimo di differenza rispetto al crono del terzo classificato) e Mirko Morando con 7″59.

La staffetta 4×200 femminile formata da Valentina Fazio, Anabel Vitale, Siria Zemma e Greta Ratto ha conquistato la medaglia di bronzo chiudendo in 1’51″00.

La staffetta 4×200 maschile composta da Thomas Marello, Mirko Morando, Luca Morandi ed Alessio Zunino, nonostante qualche intoppo, ha superato il traguardo con 1’45″00

Di seguito gli altri risultati conseguiti dalla pattuglia savonese.

Fazio Valentina (60 metri: 8″60)

Guastamacchia Valeria (60 metri: 9″34)

Tiziano Elisa (60 metri: 9″20)

Zemma Siria (200 metri: 28″19)

Ratto Greta (60 ostacoli: 10″81)

Fabbri Enrico (getto del peso: 10,57 e 60 metri: 7″92)

Morandi Luca (60 metri: 7″79)

Oberti Stefano (1000 metri: 3’01″61 e 200 metri: 26″61)

Pone Pietro (60 metri: 7″83)

Zunino Alessio (60 metri: 7″96)

A Venaria, in Piemonte, appuntamento con i campionati italiani assoluti di corsa campestre. Aurora Bado si conferma e conclude conquistando un valido 9° posto tra le Allieve. Le compagne Federica Marelli (126ª), Aurora Tagliafico (135ª) e Marina Marchi (167ª) hanno portato il proprio contributo consentendo all’Arcobaleno di concretizzare un buon 15° posto nella classifica per società.

Gli Juniores non sono entrati in classifica a causa di un infortunio che ha costretto al ritiro Mohamed Saqat. Samir Bendaddi ha chiuso in 107ª posizione, Andrea Di Molfetta 136° e Luca Anselmo 223°.

A livello individuale 95ª posizione nel cross corto maschile per l’esordiente (in canotta Arcobaleno) Alessio Padula, mentre Vincenzo Stola termina 168° nel cross lungo.

Nella foto sopra: il gruppo Arcobaleno a Kuldiga

Le ragazze della formazione Allieve al cross di Venaria

Anabel Vitale sul podio del salto in lungo