Speranza, Fulvio Berruti: “C’è sconcerto e amarezza per le decisioni del giudice sportivo”

Savona. Lo Speranza, attraverso la voce del direttore generale Fulvio Berruti, commenta le pesanti squalifiche subite.

“C’è sconcerto ed amarezza per le decisioni del giudice sportivo – afferma Berruti – un totale di 29 turni di squalifica a giocatori e dirigenti. Più che una partita di calcio, una guerra dalla quale nessuno ha ricevuto danno fisico”.

“Il guasto prodotto è triplice: la mancata vittoria (forse meritata), le squalifiche che pregiudicano l’andamento di questa importane fase della stagione e, cosa più grave, l’immagine di giocatori, dirigenti e società, che non meritano di essere percepiti all’esterno come un covo di malviventi. Certo il rigore più che generoso, decretato al 96°, che ha permesso alla Veloce di pareggiare, ha innervosito e ci aspettavamo qualche provvedimento, ma non di queste proporzioni”.

” Scarfò e Binello sono giocatori, ai quali l’intero movimento calcistico riconosce la grande correttezza in campo e fuori, in passato hanno militato a lungo in categorie superiori, senza essere mai stati squalificati, ragion per cui o sono impazziti tutti insieme, oppure il direttore di gara ha esagerato nel rapporto di fine gara”.

“Faremo ricorso per rispetto dei ragazzi che sono e restano persone serie – conclude Berruti – rimane l’amarezza di fronte a questa ingiustizia e si ha la sensazione di essere inermi”