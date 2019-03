Società di mutuo soccorso e amministrazione puntano alla De.Co. per la lumaca di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Il marchio De.Co. per la lumaca di Borgio Verezzi, protagonista dell’omonima sagra che ogni estate anima con successo la Riviera. È questo il progetto della Società di Mutuo Soccorso, che organizza e cura l’evento, e dell’amministrazione comunale.

“La lumaca a Verezzi è nata prima del Festival, – ha dichiarato il sindaco di Borgio Renato Dacquino. – Credo che la sagra sia un percorso molto bello, che organizza la società di mutuo soccorso, una delle più antiche società operaie d’Italia, nata proprio dagli operai, dalle cave, dai cavatori e dal lavoro”.

“A questa tradizione si è aggiunta la lumaca, come espressione di di sapori, profumi e gusti del territorio. La sagra va bene d è molto conosciuta, ma la Società, in accordo con l’amministrazione comunale, ora vuole andare oltre e chiedere la De.Co. per la lumaca”

“Il riconoscerlo a livello di denominazione comunale sarebbe un valore aggiunto. Ci stiamo lavorando. Abbiamo già ottenuto quella per la torta di zucca un paio di anni fa e sono sicuro che arriverà anche questo riconoscimento per la lumaca”.

“La cosa interessante, poi, sarebbe provare a pensare che la sagra rappresenti molto più di un evento puramente gastronomico: vorremmo unire gastronomia e cultura, puntando anche sulla collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, e portare ‘contaminazioni’ teatrali e culturali all’interno della manifestazione. Può essere un ulteriore valore aggiunto e una spinta per una crescita ulteriore della storica sagra”, ha concluso il primo cittadino.