Sicurezza Santa Corona, la Lega accusa De Vincenzi: “Se ne fosse interessato da sindaco sarebbe ancora azienda”

Pietra Ligure. “La risposta piccata del candidato sindaco del Pd a Pietra Ligure conferma che abbiamo toccato un nervo scoperto”. Non si placa la polemica a distanza tra la sezione pietrese della Lega e Luigi De Vincenzi, ex primo cittadino e attuale candidato sindaco, in merito alla sicurezza nelle ore notturne dell’ospedale Santa Corona.

La questione, sollevata dal Carroccio, aveva visto ieri l’intervento dell’attuale consigliere regionale, che aveva parlato di domande “curiose e bizzarre”: “Se la sicurezza è una priorità per la Lega sono molto preoccupato visti i pessimi risultati – aveva accusato – mi chiedo dove siano stati loro dal 2015 ad oggi. Almeno ora si sono accorti del problema, complimenti”.

Toni a cui ora la Lega replica con la stessa moneta: “Da quando De Vincenzi è all’opposizione in Regione e oggi candidato sindaco si occupa di Santa Corona; se lo avesse fatto con lo stesso attivismo nel 2008 oggi Santa Corona probabilmente sarebbe ancora azienda”.

“Il partito del candidato sindaco, ovvero il Pd, nei 10 anni in cui ha governato la sanità Ligure ha fatto molto a Santa Corona, peccato siano tutte cose negative. E De Vincenzi da sindaco di Pietra non ha mai mosso un dito contro chi distruggeva con accanimento malevolo il nostro ospedale, ovvero il partito che oggi lo ricandida a sindaco”.