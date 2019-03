Sicurezza Santa Corona, De Vincenzi ribatte alla Lega: “Al governo regionale da 4 anni e mai fatto nulla”

Pietra Ligure. “Le domande poste dalla Lega pietrese, dopo quasi 4 anni di concomitante e illuminata gestione leghista della sanità regionale da parte della vice presidente e assessore Viale, sono curiose per non dire bizzarre. Se la sicurezza è una priorità per la Lega sono molto preoccupato visti i pessimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e mi domando chissà cosa sarebbe successo se non fosse stata una priorità”.

Non si è fatta attendere la replica da parte del vice presidente del Consiglio regionale e candidato sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi tirato in ballo dalla Lega pietrese in merito alla sicurezza nelle ore notturne dell’ospedale Santa Corona.

“Onestamente anch’io mi chiedo dove siano stati loro dal 2015 ad oggi quando, per la fortunata coincidenza di essere espressione di quello stesso partito, erano nella posizione ottimale per porre rimedio al problema”.

“E poi, oltre alla sicurezza, che gli intrepidi leghisti pietresi non si siano accorti del progressivo smantellamento e drastico depauperamento a cui il loro Assessore in Regione ha sottoposto il Santa Corona dal 2015 ad oggi? Che gli sia sfuggito?”.

“Comunque la campagna elettorale per le comunali pietresi qualcosa di buono lo ha già portato: si sono accorti del problema. Complimenti! E speriamo che insieme al problema della sicurezza si accorgano anche di tutto il resto” conclude Luigi De Vincenzi.