Sicurezza nelle scuole, al Comune di Albenga un finanziamento da 476 mila euro

Albenga. Nuovo, importante contributo in arrivo per la città delle torri in tema di edilizia e sicurezza scolastica. Dopo i finanziamenti di 350mila euro per la messa in sicurezza dell’edificio del Liceo Giordano Bruno, a Pontelungo, e di 450mila euro (per un lavoro complessivo da 650mila euro) per la messa in sicurezza sismica ed antincendio delle Paccini, l’amministrazione Cangiano ha ottenuto un altro importante risultato.

È stata, infatti, comunicata la concessione di un ulteriore finanziamento di 476mila euro (per un importo di lavori complessivo di 680mila euro)per la messa in sicurezza sismica ed antincendio dell’intero edificio delle scuole elementari di via degli Orti.

“Questi risultati, – ha dichiarato il sindaco Giorgio Cangiano, – si riescono ad ottenere grazie ad un’attenta programmazione. Abbiamo presentato progetti molto validi e sia per l’intervento nelle Paccini che per quello delle elementari di via degli Orti siamo riusciti a mettere a bilancio gli importi richiesti quali cofinanziamento in entrambi i casi di 200mila euro”.

“Per quanto riguarda l’ultimo finanziamento per le scuole di via degli Orti l’importo di cofinanziamento è stato ottenuto della vendita della farmacia. Spendere in sicurezza per i nostri ragazzi è sicuramente giusto e doveroso. Ovviamente speriamo che non ci debba mai essere necessità ma è nostro dovere farci trovare pronti e rendere le scuole sicure anche da un punto di vista sismico”, ha concluso il primo cittadino.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco Riccardo Tomatis e dal consigliere con delega alle Scuole Maurizio Arnaldi: “Crediamo che i risultati ottenuti siano estremamente positivi per tutta la città. E’ stato un lavoro che ha coinvolto molti soggetti e quindi ringraziamo gli uffici comunali e regionali, l’ingegner Luca Romano e l’ingegner Moreno Ruffini per le progettazioni realizzate. Farci trovare pronti con le cifre necessarie per il cofinanziamento è stato decisivo”.

“Molti Comuni hanno dovuto infatti rinunciare perché non sono stati in grado di confermare la disponibilità degli importi indicati. Noi invece avevamo accantonato le risorse. In questo modo riusciremo a realizzare interventi di sicurezza fondamentali per le scuole e per la sicurezza dei nostri ragazzi e degli insegnanti”, hanno concluso.