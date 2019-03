Siccità, l’Enpa chiede alla Regione lo stop alla pesca nelle acque interne

Provincia. “Nel lago di Osiglia il livello delle acque è già sceso di 11 metri e tutti i torrenti sono quasi asciutti, compresi i maggiori quali Letimbro, Bormida, Centa, Teiro, Sansobbia e Maremola; le scarse nevicate dell’inverno e le ancora più scarse piogge hanno ridotto i corsi d’acqua a rigagnoli e laghi, laghetti e bacini a stagni, con aumento della concentrazione degli inquinanti presenti. A soffrirne non sono soltanto le coltivazioni e la vegetazione e, se non pioverà a breve, gli acquedotti e le popolazioni utenti ma anche gli animali ed in special modo la fauna ittica che vive o, in questo momento, sopravvive nelle acque interne della provincia”.

E’ l’allarme diffuso dall’Enpa di Savona, che per questo ieri ha chiesto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di decretare urgentemente lo stop alla pesca nelle acque interne, in base alle disposizioni dell’articolo 19, comma 1, delle norme regionali in vigore, e di attivare la polizia regionale per il recupero e la liberazione in acque correnti della fauna ittica rimasta imprigionata in pozze e stagni isolati.

“La legge regionale sulla pesca sportiva prevede, in caso di siccità, che l’attività venga sospesa in attesa di un ristabilimento delle condizioni di normalità – fa notare la Protezione Animali – La stagione si è aperta il 24 febbraio e, se non interverrà urgentemente la Regione Liguria, continuerà fino al 6 ottobre, in modo ingiusto e vergognoso a danno di migliaia di animali acquatici in grande difficoltà”.