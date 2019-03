Si allarga l’Unione dei Comuni della Valmerula e Montarosio

Andora. Ieri sera il Consiglio dell’Unione Valmerula e Montarosio, presieduto dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha deliberato l’ingresso del Comune di Cervo nella compagine che raccoglie anche Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico.

Il Comune della provincia di Imperia aveva espresso da tempo la volontà di unirsi all’Unione Valmerula e Montarsio, la prima in Liguria a essere pienamente operativa oltre a essere formata da comuni di province diverse.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Mauro Demichelis.”Siamo felici dell’ingresso del Comune di Cervo nell’Unione ValMerula e Montarosio – ha detto in Consiglio il primo cittadino di Andora – La volontà di lavorare con noi espressa da un Comune ben organizzato, di grande attrattività turistica e bellezza come Cervo ci onora, oltre a confermare la bontà del progetto dell’Unione che in questi anni ci ha permesso di fare opere pubbliche per milioni di euro e di fornire nuovi servizi ai cittadini”.

Il presidente Mauro Demichelis ha fatto il punto sui successi ottenuti dall’Unione, ma ha voluto anche precisare che il lavoro svolto insieme, non pregiudica l’autonomia dei singoli sindaci nelle decisioni di ogni giorno.

“Vorrei chiarire che l’Unione è uno strumento che, se usato adeguatamente, può aiutare un sindaco a raggiungere i propri obiettivi, ma non limita in alcun modo la capacità decisionale o l’indirizzo che ogni primo cittadino vuol dare alla propria amministrazione. – ha spiegato Demichelis – I successi e gli insuccessi sono frutto di chiarezza di intenti e volontà di risolvere i problemi dei singoli sindaci e dei consigli comunali”.

“Andora ha messo a disposizione dei comuni più piccoli la competenza e l’esperienza dei propri dipendenti, facendo recuperare anche qualche soldino o contributo economico. Mai questa amministrazione si è permessa di intromettersi nelle decisioni delle amministrazioni che sono libere quando vogliono di deliberare l’uscita dell’Unione”.