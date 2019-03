Alassio. Seconda giornata di regate alla Settimana Internazionale di Vela d’Altura di Alassio.

Ieri, venerdì 15 marzo, l’attesa del vento aveva premiato i partecipanti: grazie ad un vento da Nord-Est tra gli 8 e 12 nodi, alle 14,40 erano riusciti a disputare l’unica prova di giornata.

​Tre prove quelle disputate oggi, sabato 16 marzo: le prime, costiere, che si sono allungate tutt’intorno all’Isola Gallinara che grazie a un bel vento teso da levante ha visto gli equipaggi distribuirsi su traiettorie opposte intorno all’isola. La terza, per chiudere la giornata, un bastone posizionato proprio davanti alla città, tra la cappelletta e il molo, per la gioia di chi, approfittando del bel sole apparso a sorpresa nel pomeriggio, si trovava lungo il litorale alassino.

Sono le 17 quando le barche iniziano a rientrare in porto e nella sede del Cnam Alassio si iniziano a registrare gli arrivi per stilare la classifica compensata.

Circa trenta gli equipaggi divisi per classi Orc e Irc: differenti stazze, vele, prestazioni che necessariamente obbligano alla compensazione.

Qualche tempo per elaborare le compensazioni che permettono a barche di diversa dimensione, stazza e vele di competere sul medesimo campo di regata e la classifica generale vede in testa il Melges 32 di Davide Noli, dello Yacht club Sanremo. Farfallina guida infatti la classifica Orc davanti a Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini e Spirit Of Nerina, l’X35 di Paolo Sena.

Tra gli Irc la vetta della classifica provvisoria vede Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni.

“Davvero una bellissima giornata – commenta ancora dal mare Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio – con un bel vento da 40° che è stato forse un filo più intenso in mattinata per affievolirsi sul finire della seconda prova. Confidiamo domani di poter avere condizioni analoghe e chiudere la Settimana Internazionale di Vela d’Altura con altre belle prove”.

Sono le 16,42 quando l’ultima barca taglia la linea del traguardo: ora è il momento di ritrovarsi e festeggiare in Casa Alassio.

“Non mi stancherò mai di ringraziare oltre al Comune e alla Marina di Alassio – conclude Pogliano – gli amici e partner privati come Home Partner Consulting, il Frantoio Armato, ma anche il Residence Le Terrazze, il Ristorante Gramsci, la Pasticceria Canepa, le Cantine Bersano e Gill che ci hanno aiutato a fare di questi eventi un’esperienza indimenticabile per tutti quelli che vi hanno preso parte”.

Foto Andrea Carloni.ù

Le classifiche complete: