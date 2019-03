Savona. Quattordicesima giornata del campionato maschile di pallavolo di Serie D senza scossoni per la classifica. La seconda serie regionale rimane guidata dai vadesi della Sabazia, con due lunghezze di margine su Spazio sport e Subaru Olympia.

La Sabazia ha avuto la meglio nella sfida di Rapallo. La Adpsm2013 ha conquistato solo il terzo set, cedendo poi il match agli ospiti: i vadesi conquistano così la tredicesima vittoria in altrettanti scontri.

Vincono per 3-0 le due inseguitrici. La Subaru in casa ha faticato negli ultimi due parziali contro il Santa Sabina, ma ha incassato tutto il bottino. Più lineare ancora la gara di Sestri Levante, dove la 3 Stelle villaggio ha opposto meno resistenza alla Spazio Sport. Le due società sono ora appaiate, ma la Subaru deve ancora osservare lo stop di rito. La corsa per la promozione in Serie C rimane comunque accesissima, con ancora otto turni da giocare.

Nella coda della serie rimane la 3 Stelle villaggio. Più avanti di tre lunghezze la Admo: il team di Lavagna domenica sera ha perso in casa contro la Serrafrutta Alassio, adesso sesta in classifica insieme al Volley Primavera. Proprio gli imperiesi non hanno raccolto punti in questa giornata, cedendo a Pietra Ligure contro il Maremola volley. I pietresi si pongono così a sei lunghezze dal terzultimo posto, occupato dai Barbudos. La squadra di Albenga in questa giornata ha perso in casa contro il Cus Genova per 3-1, che si conferma al quarto posto.

Proprio Albenga sarà domenica sera a Vado Ligure contro la capolista, fin qui capace di vincere sempre. Sfida diretta per il secondo posto, invece, tra Spazio Sport e Subaru Olympia. Grande attesa per un match che potrebbe decidere davvero le sorti di questa Serie D.