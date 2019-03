Inveruno. L’Inveruno, alla vigilia del turno odierno, occupava la sesta posizione in classifica, attraversando un buon periodo di forma, avendo vinto tre delle ultime quattro partite giocate. Un avversario ostico, quindi, per il Savona, che in classifica è terzo ed è reduce da due successi di fila.

I timori della vigilia, per i biancoblù, sono stati confermati dal campo. I lombardi hanno giocato una partita concreta e mostrando un gioco di qualità, imponendosi per 2 a 0. Entrambe le reti sono state segnate nel primo tempo; anche nella ripresa meglio i gialloblù, che hanno pure fallito un rigore.

La cronaca. Matteo Andreoletti manda in campo Zambataro, Marioli, Acquistapace, Putzolu, Nava, De Maria, Chessa, Truzzi, Broggini, Stronati, Mandelli. Lo schema è il 3-4-3.

Le riserve sono Frattini, Deri, Botturi, Zinafra, Okala, Puricelli, Braidich, Romanini, Lazzaro.

Alessandro Grandoni schiera Fiory, Cambiaso, Grani, Venneri, Guarco, Garbini, Tognoni, Degl’Innocenti, Miele, Lombardi, Virdis. Biancoblù in campo con il 4-3-3.

A disposizione ci sono Gallo, Vittiglio, Grandoni, Torelli, Federico, Kallon, Bacigalupo, Muzzi, Piacentini.

Arbitra Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, assistito da Paolo Tomasi (Schio) e Luca Gibin (Chioggia). Padroni di casa in completo giallo; liguri in maglia a strisce bianche e blu, calzoncini e calzettoni bianchi.

La gara inizia a buon ritmo. Il Savona guadagna subito un angolo; poi sono i locali a beneficiare di un tiro dalla bandierina.

Al 5° conclusione di Truzzi: Fiory in tuffo respinge. Al 7° cross di De Maria, riceve Mandelli che calcia di prima intenzione: alto.

Gli Striscioni arrivano alla conclusione al 14°: la prova Lombardi, Zambataro para.

Al 22° Cambiaso mette in mezzo, tiro di Miele: Zambataro devia in angolo. Dalla bandierina va Lombardi: testa di Stronati che allontana.

Al 26° va al tiro Marioli: ampiamente a lato. Al 27° viene ammonito Tognoni.

La partita è equilibrata; le due formazioni non rinunciano ad attaccare, pur senza forzare troppo i tempi. Al 29° conclusione di Tognoni al termine di un’azione personale: respinta dal portiere.

Al 31° l’Inveruno guadagna un angolo, pareggiando il conto dei corner, tre per parte, ma non riesce ad andare al tiro.

Al 33° i gialloblù passano in vantaggio: traversone di Mandelli, Fiory esce in presa alta ma il pallone gli sfugge e nell’area piccola è ben appostato Marioli che appoggia in rete.

La reazione del Savona è in un tiro di Cambiaso al 35°, a lato. Al 44° conclusione dal limite di Cambiaso: traversa.

Al 45° i locali raddoppiano con un rapido capovolgimento di fronte che porta Chessa a tu per tu con Fiory, per trafiggerlo con un diagonale.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo con l’Inveruno in vantaggio 2 a 0.

Nel secondo tempo Grandoni presenta Kallon al posto di Miele. Ma sono ancora i lombardi a partire all’attacco, guadagnando un corner; sugli sviluppi Fiory è chiamato alla respinta su un tocco ravvicinato di Putzolu.

Al 4° Fiory in uscita respinge un tentativo di Nava. Al 5° conclusione dalla lunga distanza di Chessa: alta.

Al 6° Torelli prende il posto di Guarco.

Al 9° Fiory esce su Broggini, che lo salta e viene travolto da Venneri: calcio di rigore per l’Inveruno. Broggini calcia malamente, Fiory para.

Al 13° cartellino giallo all’indirizzo di Garbini. Poco dopo viene ammonito Fiory per proteste.

Al 23° entra Piacentini al posto di Tognoni. Poi, al 28°, una sostituzione per parte: Romanini per Broggini tra i locali, Grandoni per Degl’Innocenti tra i savonesi.

Al 35° un sussulto dei liguri con un tentativo di Virdis: sul fondo. Al 36° cartellino giallo all’indirizzo di Truzzi.

Ultimo cambio nel Savona al 39°: Federico per Grani. Nell’Inveruno entrano Puricelli e Romanini, escono Broggini e Mandelli.

Al 40° tiro di Lombardi, ma non ha buona mira. Il Savona calcia il settimo angolo, ma il gol non arriva. Al 44° termina a lato anche una conclusione di Grandoni.

Al 45° viene ammonito Romanini. Nei cinque minuti di recupero non si annotano azioni da rete. Finisce 2 a 0 per l’Inveruno.

In classifica i biancoblù sono sempre terzi; l’Inveruno sale in quinta posizione. Domenica 17 marzo il Savona giocherà ancora al Bacigalupo, contro il Bra.