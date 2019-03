Savona. La vittoria casalinga contro la Arredamenti Anfossi ha consegnato al Celle Varazze volley il primo posto del girone A della Serie D di pallavolo femminile. La sfida rimasta è ormai per i posti playoff, lo spettro playout e la condanna alla retrocessione.

Celle Varazze al primo posto, cinque punti più indietro la Nuova lega pallavolo Sanremo. Le ragazze allenate da Michela Valenzise hanno vinto la sfida casalinga contro Cogoleto, confermando il piazzamento, che porta ai playoff.

Sfida ancora aperta, invece, per il terzo posto, con una sola giornata da disputare. La vittoria contro la Legendarte Finale ha consegnato tre punti e terza piazza all’Albisola pallavolo, spegnendo al contempo i sogni delle finalesi. Tre a zero il risultato a favore degli ospiti, con parziali combattuti e difficili. Quarto posto per la Kia Autoaurelia, che si è imposta in tre set contro la Bordivolley Trucchi Efisio: un solo punto separa le genovesi dall’Albisola e il gioco è ancora aperto per l’ultimo turno. Speranze, ma più complesse, per il Campomorone, che è a due punti dall’Albisola e ha vinto la sfida contro la Nsc Assicurazioni Generali.

Il weekend che si avvicina sarà decisivo per assegnare il terzo posto. Albisola e KIa Autoaurelia vivranno infatti lo scontro diretto, mentre Campomorone ospiterà la Nuova lega pallavolo Sanremo. Le ultime tre posizioni della serie, invece, sono già chiare: Arredamenti Anfossi, Nsc e Bordivolley attendono solo gli esiti della Serie B2 per comprendere cosa accadrà loro.