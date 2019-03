Savona. Quattordicesima giornata per il girone A della Serie D di pallavolo femminile: nello scorso weekend Celle Varazze ha ampliato il suo margine sulla Nuova lega pallavolo Sanremo.

Le ragazze in biancoblù hanno avuto la meglio in tre set sulla Legendarte Finale: faticoso il primo parziale, poi discesa. La capolista ottiene la vittoria numero 13 e allunga. Sanremo, infatti, sabato pomeriggio ha raccolto solo due punti. In casa contro la Nsc Assicurazioni Generali è stata rimontata per due volte e costretta al tie break, vinto solo 15-13. Il trauma della sconfitta contro Celle Varazze forse si è fatto ancora sentire.

La corsa per i playoff e i playout continua comunque: in palio la promozione in Serie C e la permanenza in Serie D. Il Campomorone ha così vinto in casa per 3-1 contro la Bordivolley Trucchi Efisio, mentre l’Albisola pallavolo ha piegato a Diano Castello la Arredamenti Anfossi. Le due squadre occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione del girone.

A completare il panorama della Serie D c’è poi la sfida di Cogoleto. Sabato pomeriggio le padrone di casa hanno affrontato la KIa Autoaurelia. Ne è emersa una gara combattuta su cinque set, con le ospiti avanti, raggiunte e sorpassate da Cogoleto, prima del 2-2 del quarto set. Nell’ultimo parziale la Kia ha avuto la meglio per 15-9.

Nel prossimo weekend in campo il quindicesimo turno della serie. Celle Varazze ospiterà Cogoleto, mentre a Sanremo si recherà l’Albisola pallavolo.