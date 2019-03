Casale Monferrato. Il Savona, fermo da ben tre settimane a causa della sosta per la Viareggio Cup, è ospite del Casale. I nerostellati hanno a lungo battagliato per la terza posizione, ma nelle ultime giornate non hanno più vinto, raccogliendo solamente quattro pareggi, e sono scesi al sesto posto in classifica.

Gli Striscioni sono terzi e vincendo sia oggi che mercoledì nel recupero con il Bra, si porterebbero a meno 3 dall’Unione Sanremo, seconda. All’andata finì con la vittoria per 1 a 0 del Casale al Bacigalupo.

La cronaca. Francesco Buglio manda in campo il Casale con:

Fontana; Villanova, Cintoi, Bettoni, M’Hamsi; Vecchierelli, Cardini, Simone; Fabbri, Cappai, Coccolo

A disposizione: Consol, Brugni, Bettonte, Osellame, Sadouk, Sali, Mazzucco, Giarola, Pavesi

Alessandro Grandoni schiera questo Savona: Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Bacigalupo, Miele, Degl’Innocenti, Cambiaso; Virdis, Lombardo

A disposizione: Gallo, Garbini, Esposito, M.Grandoni, Federico, Kallon, Torelli, Tognono, Piacentini

Arbitra Andrea Rizzello della sezione di Casarano, assistito da Giuseppe Cucinotta (Brescia) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).

Le due squadre, nei primi minuti di gioco si studiano a vicenda e non vi sono da segnalare azioni pericolose da ambo le parti.