Savona. Nel campionato maschile di Serie C la capolista conferma la sua fuga. Alla quindicesima giornata su ventidue il Volley Laghezza mantiene un margine di +6 sulla Zephyr, la più vicina inseguitrice. La corsa per la Serie B inizia i suoi passi decisivi.

Tre set a zero per i primi della classe. A Finale Ligure l’Avis prova a contenere i più forti spezzini, ma cede tutta la posta in palio. La sfida tra seconda e terza, invece, si rivela essere una gara equilibrata. La Admo volley padrona di casa cede i primi due set, ma sa rimontare con carattere. Tra i verdeblù e la Zephyr, quindi, si va al tie break. Vincono comunque gli spezzini, che portano a due punti il margine in classifica, ma entrambe cedono spazio alla capolista.

Le altre squadre della serie sono più lontane, fuori dalla corsa: interessanti, invece, gli equilibri in coda, dove si lotta per rimanere in Serie C. Il Volley Colombiera Sarzana project ha espugnato la palestra del Mercato dei fiori di Sanremo. Tre a zero per gli ospiti il risultato finale: il Colombiera sorpassa così la Grafiche Amadeo, ultima a otto punti, gli stessi che avevano gli ospiti a inizio gara. In mezzo tra le due c’è la Colombo genova, finita KO a Genova Quarto contro il Santa Sabina. Il tre a uno spinge i biancoblù al nono posto, +6 sulla Colombiera, quasi fuori dalla zona pericolosa.

Quinto posto per la Spinnaker Savona. Il team savonese ha vinto la sfida diretta con il Sant’Antonio, portandosi a un solo punto dai genovesi, quarti in classifica. Tie break di centro classifica, invece, a Ceparana, tra Futura Avis Bertoni e 3 Stelle villaggio. Il team di Chiavari ha rimontato due volte lo svantaggio di un set e ha ceduto solo 16-14 nel parziale decisivo.

Sette turni ancora da giocare in Serie C. Molto è ancora in palio, ma le gerarchie sembrano segnate.