Chiavari. In settimana il giudice sportivo ha restituito 6 punti al Cuneo. Una brutta notizia per l’Albissola, che ora si trova in diciottesima posizione, seguita solamente dalla Lucchese, a 2 lunghezze di distanza.

I Ceramisti non vincono dal 3 febbraio e nelle ultime sette partite hanno raccolto solamente 3 punti. Oggi al Comunale di Chiavari ospitano il Pisa, che al contrario sta attraversando un ottimo periodo di forma ed è imbattuto da dieci giornate, nelle quali ha conquistato 22 punti.

La cronaca.

Arbitra Davide Miele della sezione di Torino, assistito da Luca Valletta (Napoli) ed Orazio Luca Donato (Milano).