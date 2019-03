Chiavari. La 29esima giornata del campionato di Serie C girone A vede l’Albissola contrapposta alla Carrarese nell’anticipo del sabato. Per quanto sia difficile – vista la situazione della categoria – parlare di piazzamenti in classifica (Cuneo e Lucchese penalizzate di altri 8 punti), i liguri stazionano attualmente a 19 punti, quart’ultimo posto, a +6 sull’ipotetica zona play-out. I toscani si trovano invece a 43 punti, sesti (assieme alla Pro Patria), potendo vantare l’attacco più prolifico del torneo (49 reti). Fischio d’inizio al Comunale di Chiavari, ore 14.30.

Tabellino:

Albissola-Carrarese 0-3 (64′, 71′ Maccarone)

Albissola (4-3-3): Albertoni; Calcagno, Rossini, Oliana, Gargiulo; Balestrero (74′ Raja) Moretti (74′ Bezziccheri), Oukhadda; Russo, Cais, Cisco (51′ Mahrous). All. Bellucci

A disposizione: Bambino, Mahrous, Gulli, Raja, Bezziccheri, Sibilia, Durante, Bartulovic, Damonte, Oprut, Nossa, Silenzi.

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Carissoni, L. Ricci, Karkalis, Scaglia (61′ G. Ricci) ; Varone, Carboselli (46′ Rosaria); Bentivegna (46′ Biasci), Valente (61′ G. Ricci), Tavano; Maccarone (75′ Latte Lath) All. Baldini

A disposizione: Rollandi, Borra, Alari, Rosaia, Biasci, Shehu, Piscopo, Latte Lath, G. Ricci.

Arbitro: Garofalo (Torre del Greco). Assistenti: Montagnani (Salerno) e Ferrari (Rovereto)

Note: Giornata soleggiata e primaverile, campo a fondo sintetico in buone condizioni. Al 48′ espulso Rossini (A) per fallo da ultimo uomo. Al 78′ espulso Oliana (A) per medesima circostanza. Ammoniti: Russo (A) Scaglia (C).

Cronaca diretta:

5′ Errore in disimpegno dell’Albissola. Veloce ripartenza Carrarese. Maccarone, sinistro in diagonale leggermente a lato.

17′ Russo dalla distanza, alto.

21′ Albissola pericolosa. Russo va sul fondo, cross tagliato per la testa di Cais in avvitamento. La palla sibila non lontano alla destra del palo della porta difesa da Mazzini.

34′ Mischia nell’area albissolese. Tavano col destro, murato da un difensore.

40′ Giallo a Scaglia.

42′ Ammonito Russo.

43′ Gol annullato agli ospiti. Carica sul portiere.

45′ Un minuto di recupero.

45+1 Fine primo tempo: Albissola-Carrarese 0-0.

46′ Inizio secondo tempo. Doppio cambio nelle file toscane. Escono Cardoselli e Bentivegna, entrano rispettivamente Biasci e Rosaia.

48′ Albissola in 10 uomini, espulso Rossini. Rosso diretto. Fallo da ultimo uomo su Maccarone, involato a rete.

51′ Bellucci si copre. Fuori Cisco, dentro Mahrous

53′ È il neo entrato Rosaia e rendersi pericoloso. Puntata stile calcio a 5, Albertoni blocca.

61′ Altra doppia sostituzione Carrarese. Fuori Valente e Scaglia, dentro G. Ricci e Piscopo.

64′ Gol Carrarese! Piscopo sguizza fra le linee e serve Maccarone. Conclusione angolata a incrociare, nulla da fare per Albertoni. 0-1.

71′ Gol Carrarese! Ancora Maccarone. 0-2.

74′ Doppio cambio Albissola. Escono Moretti (affaticato) e Balestrero, dentro Bezziccheri e Raja.

75′ Quinto e ultimo cambio dei toscani. Fuori Maccarone – fra gli applausi dei propri sostenitori – dentro Latte Lath.

78′ Albissola in 9 uomini. Espulso Oliana. Altro fallo da ultimo uomo, nei pressi del limite dell’area.

79′ Rigore Carrarese. Sulla seguente punizione calciata da Tavano, l’arbitro ravvede un mani in area di Mahrous e indica pertanto il dischetto.

80′ Parato! Albertoni ipnotizza Tavano dagli undici metri.

83′ Gol Carrarese! Varone porta a tre le marcature ospiti.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Albissola-Carrarese 0-3.