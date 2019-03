Savona. La Rari Nantes Savona arriva da un eccellente periodo di forma: nelle ultime settimane ha vinto in trasferta con Ortigia e Bogliasco; successi intervallati dal pareggio casalingo in rimonta con il Quinto. Oggi, alla Zanelli, per la 20ª giornata di campionato, i biancorossi ospitano il Posillipo. All’andata, a Casoria, finì in parità, 7 a 7. I napoletani sono reduci da due pareggi consecutivi ed occupano un eccellente quarto posto in classifica.

La cronaca. Gli ospiti sono privi degli squalificati Massimo Di Martire e Simone Rossi; si presentano con dodici giocatori a referto.

Il tabellino:

Rari Nantes Savona – CN Posillipo 0-0

(Parziali:

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Caldieri, Vuskovic, L. Bianco, Corio, Piombo, Milakovic, Grossi, G. Novara, E. Novara, Colombo, Missiroli. All. Alberto Angelini

CN Posillipo: Sudomlyak, Kopeliadis, Picca, G. Mattiello, G. Di Martire, Marziali, Silvestri, Papakos, Scalzone, Manzi, Saccoia, Negri. All. Roberto Brancaccio

Arbitri: Raffaele Colombo (Como) e Gianluca Centineo (Palermo). Delegato Fin: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note.