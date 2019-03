Senior, Under 14 maschile ed Esordienti: tris di vittorie per il Basket Cairo

Cairo Montenotte. Tris di successi per il Basket Cairo in questo fine settimana: vittorie per la squadra senior nel campionato CSI, l’Under 14 maschile e gli Esordienti. Vediamo come sono andate le partite nei resoconti redatti dalla società valbormidese.

CSI Open: formazione rimaneggiata ed orgogliosa affermazione

GS Monviso Bra – Basket Cairo 27-53

Ci sta la squalifica da scontare di un lungo. Ci sta l’altro lungo in gita, che non riesce ad arrivare in tempo per la gara. Ci stanno le assenze varie più o meno giustificate. Comunque affrontare una gara in sette elementi di cui solo due del quintetto titolare e con il solo Gallese come lungo, anche se si affronta l’ultima della classe è sempre un’insidia. I ragazzi di Cairo un po’ questa paura la avevano, e a volte il peso delle responsabilità non fa male. Infatti, tutti i presenti scendono in campo con una grinta e voglia particolare, che fin dall’inizio si vede nella difesa messa in campo.

Dà l’inizio alla gara il primo tiro e primo canestro da tre del capitano Giacchello, che chiuderà poi con 20 punti e 11 rimbalzi, e una gara di sostanza, nonostante qualche forzatura. E continua con una conclusione autoritaria da fuori per il giovane Pisu, che finalmente si prende responsabilità, parziale di 7 a 0 chiuso con una tripla avversaria, ma che sarà l’unica della gara. La difesa continua a lavorare, e complice il livello degli avversari, le palle recuperate sono molte, e nonostante qualche spreco in contropiede Cairo controlla il gioco. Sul finire del primo quarto nota di colore quando Pisu a 20 secondi dalla fine scocca una tripla in contropiede da 9 metri, segnandola, peccato che poi confessa ai compagni che aveva visto sul cronometro 2 secondi e non 20. Il parziale è di 7 a 14, e la gara sembra avviata sui giusti binari.

Nel secondo parziale Cairo continua a martellare in difesa, e aiutata dalle banali perse avversarie ottiene un altro break a favore andando al riposo sul 14 a 25. La gara riprende, e Cairo perde Perfumo che sembra essere preso di mira dagli arbitri, terzo fallo e riposo obbligato. La solfa in campo non cambia, Gallese anche se non incide in attacco, controlla i rimbalzi e mantiene alto il ritmo del gioco Cairese, che non sembra avere problemi in attacco, dove trova sempre una soluzione positiva. Anche il terzo parziale è favorevole agli ospiti, e il divario tra le due squadre aumenta ancora fino al 22 a 37. L’ultima frazione è poco più che una formalità anche se il livello della difesa cairese non scende e l’attenzione rimane alta. I padroni di casa provano un ultimo sforzo, ma Pera con una tripla pianta l’ultimo chiodo sulla bara, tutto quello che succede dopo è garbage time. La gara si chiude sul 27 a 53.

Ottime prestazioni di Giacchello come già detto e Pera (11 punti e 12 rimbalzi), ma la menzione d’onore va a Pisu che realizza 16 punti con 8 rimbalzi, a dir poco inusuale.

Parziali: 7-14; 7-11; 8-12; 5-16.

Tabellino: Pera 11, Giacchello 20, Perfumo, Gallese 4, Celestini, Pisu 16, Marenco 2.

Under 14 maschile: continua la striscia vincente dei ragazzi cairesi

Basket Cairo – Basket Pegli 79-45

Continua, senza apparenti difficoltà, la cavalcata vittoriosa dei ragazzi cairesi, che nell’impegno casalingo infrasettimanale incontrano il Pegli. Gli avversari sono agguerriti, e mettono in campo un quintetto di livello, che però risulta essere fin troppo aggressivo in difesa, e se da una parte causa difficoltà all’attacco cairese, dall’altra spende molti falli andando presto in bonus.

Infatti per metà del primo quarto le squadre si pareggiano in impegno e gioco, poi però il Pegli è costretto a richiamare in panchina i suoi migliori, già gravati da i molti falli, e Cairo riesce a sfondare in attacco, ma soprattutto fa la differenza in difesa, e recupera diversi palloni chiudendo il primo quarto già sopra di 9 punti (26 a 17). Da rimarcare il quarto di Rolando, che dopo il colpo subito da Diana che deve abbandonare temporaneamente il parquet, sostiene quasi da solo, con la sua esuberanza atletica, l’attacco del Basket Cairo. Il vero capolavoro però avviene nella seconda frazione, dove i cairesi scendono in campo determinati e pronti. Si vede dalla difesa che chiude completamente gli spazi, e grazie anche ai rimbalzi difensivi di Marenco e compagni, si generano molte situazione di attacchi in contropiede o transizione. Il parziale è impietoso un 23 a 5 che chiude la gara, fa specie che il coach avversario non abbia cercato di spezzare l’egemonia cairese con un timeout. Al riposo il risultato è di 49 a 22. Il terzo e quarto quarto scorrono via molto velocemente, in quanto anche visto il risultato a tabellone, l’aggressività del Pegli scende di livello, e i cairesi, che rimangono comunque attenti, hanno buon gioco e vanno per così dire sul velluto. I parziali sono di 18 a 14 e 12 a 9.

Negli ultimi due quarti bisogna far notare la vena realizzativa di Pirotti che imbeccato dai compagni si invola spesso in contropiede e realizza alla fine ben 41 punti personali, prestazione di tutto rispetto. Gara ben giocata dai giovani cairesi, un po’ sorpresi dall’aggressività inziale degli ospiti che però poi hanno saputo gestire al meglio l’andamento della gara stessa. A onore degli avversari c’è da dire che a referto avevano molti nati nel 2006 quindi sottoleva.

Parziali: 26-17; 23-5; 18-14; 12-9.

Tabellino: Coratella 4, Diana 17, Pirotti 41, Greco, Butera, Benearrivato 2, Bagnasco, Giordano, Marenco, Rolando 15.

Esordienti: sempre più squadra!

E’ una vera e propria dimostrazione di forza quella dei nostri Esordienti contro i pari leva di Vado “B” tra le mura amiche del Vesima. La formazione rivierasca arriva in Val Bormida non solo guardandoci da un paio di posizioni sopra in classifica generale, ma preannunciata dal fatto di essere una delle formazioni più fisiche del nostro girone, una squadra che domina l’area sotto canestro con una predominanza fisica importante.

Tra le nostre fila alcune assenze di spessore per colpa di una influenza che ancora persiste, i ragazzi a referto per coach Pedrini sono Bernardo Marchisio, Marta Coratella, Alberto Giordano, Giulio Guzzone, Chiara Grillo, Raffaele Baiguini, Luca Berretta, Alessandro Delfino, Nicolò Fracchia, Andrea Addis e Leonardo Martino.

Parte molto tesa la partita, con i ragazzi di Vado che tentano subito di mettere il match sul piano fisico ma sono prontamente limitati da un arbitraggio attento ai contatti soprattutto sotto canestro.

Basta poco per verificare che i nostri ragazzi, tecnicamente alla pari e finalmente anche dotati di una buona velocità e circolazione di palla, possono prendere il largo: 12-5 il primo parziale, si va all’intervallo lungo sul 23 a 9 per una partita che ha ormai poco da dire.

Si rilassano un poco i nostri ragazzi, pur senza mai abbassare la guardia, chiudendo gli ultimi due quarti con distacchi minimi ma con un risultato finale perentorio e senza discussioni: 36-17 per i nostri cinghialotti e una ulteriore conferma del tasso di crescita di questo gruppo che da veramente soddisfazione veder giocare.

Sugli scudi in questo match Leonardo Martino e Alberto Giordano, top scorer a pari merito con 8 punti ciascuno.