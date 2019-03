Andora. A quattro giornate dal termine, il girone A di Seconda Categoria vive tre lotte distinte, che probabilmente verranno risolte solamente all’ultimo turno.

La più importante è la contesa per il primato: l’Atletico Argentina si mantiene a più 1 sulla Carlin’s Boys, ma con una partita giocata in più. Gli armesi hanno battuto per 2 a 1 il Borgio Verezzi: al vantaggio ospite realizzato da Fornari, hanno risposto Cariello e Vecchiotti che hanno ribaltato il risultato.

La Carlin’s Boys ha risposto superando 3 a 1 il San Bartolomeo. Gli ospiti sono andati al riposo in vantaggio di un gol, segnato da Samassi; nel secondo tempo è emersa la caratura dei matuziani, che hanno pareggiato con Thomas Sajetto, per poi aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie alle reti di Buldo e Alessio Campagnani.

Un’altra battaglia aperta è quella per la terza piazza, tornata nelle mani dell’Andora. I biancoblù hanno battuto e scavalcato la San Filippo Neri, imponendosi con lo stesso risultato dell’andata: 3 a 2. Botta e risposta nel primo tempo, con il gol ospite di Muscio cui ha immediatamente risposto Purita. Nella ripresa giallorossi di nuovo avanti con la rete di Principato; ma la squadra guidata da Fabio Ghiglizza ha fatto suoi i 3 punti con le segnature di Pulaj e Spinelli.

Il quinto posto potrebbe valere solamente per le statistiche, ma non per giocare i playoff, alla luce del divario dalla seconda. In ogni caso, è in ballo tra quattro squadre. Già detto delle sconfitte di Borgio Verezzi e San Bartolomeo, ferma per riposo la Virtus Sanremo, ha fatto punti solamente il Riva Ligure. Gli amaranto hanno sconfitto per 4-1 il Legino “B”. Per i vincitori reti di Montepietra e Filardo e doppietta di Labricciosa; per i verdeblù gol di Ndoja per il temporaneo 1 a 1.

Torna a vincere la Villanovese, dopo quattro sconfitte consecutive e ben nove partite senza successi. Gli arancioblù hanno ritrovato i 3 punti proprio contro l’ultima avversaria con cui li conquistarono, il Taggia “B”, nuovamente battuta di misura. Questa volta è bastata una rete sola, segnata da Andist Lecini nelle fasi centrali del secondo tempo.