Borgio Verezzi. Avvicendamento al vertice del girone A di Seconda Categoria. L’Atletico Argentina è salito in vetta, sopravanzando di 1 punto la Carlin’s Boys. I matuziani, infatti, erano fermi per il turno di riposo ma, avendo giocato una partita in meno rispetto ai rossoneri, restano i favoriti per la vittoria del campionato. La Carlin’s Boys deve ancora giocare cinque partite, l’Argentina quattro. Gli armesi si sono imposti per 1 a 0 sul campo della Villanovese con un gol di Vecchiotti.

La San Filippo Neri torna alla vittoria e si riporta terza in classifica in solitaria. I giallorossi hanno battuto per 3 a 1 il Taggia “B”, conquistando così la decima vittoria in campionato. La formazione condotta da Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli è andata al riposo sotto di un gol, segnato da Bernocchi. Nel secondo tempo gli albenganesi hanno ribaltato il risultato con i centri di Elsian Lecini, En Nasery e Yassin El Maazouzi.

Nella partita giocata sabato sera l’Andora è stata fermata sul pareggio dal Legino “B” al Ruffinengo. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i biancoblù hanno sbloccato il risultato ad inizio ripresa con Di Salvo. La squadra allenata da Marco Durando non si è data per vinta e ad un quarto d’ora dal termine ha siglato l’1 a 1 con Fabbiani.

Lo scontro diretto per la quinta piazza, tra Borgio Verezzi e Virtus Sanremo, è terminato in parità: 1 a 1. Un risultato che permette alla formazione di mister Michele Bortolini di conservare il piazzamento in zona playoff. Ospiti in vantaggio poco prima dell’intervallo con un gol di Basso; nel secondo tempo i rossoblù hanno risposto con una rete di Fornari.

Scivolone casalingo del San Bartolomeo, che ripone le proprie ambizioni di agganciare la quinta posizione cadendo per 4 a 1 per mano del Riva Ligure. Prima frazione chiusa dai gialloblù in vantaggio per 1 a 0 con una rete di Vieux; nel secondo tempo gli amaranto hanno capovolto la situazione andando a segno con Labricciosa, Filardo, ancora Labricciosa e Nicola Montepietra.