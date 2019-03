Seconda Categoria: il Borgio Verezzi si arrende ad una motivata Argentina

Borgio Verezzi. Un’altra vittoria per l’Atletico Argentina. Anche questa volta gli avversari di turno, un combattivo Borgio Verezzi, nulla hanno potuto al cospetto di Cariello e compagni.

Dopo il vantaggio iniziale ospite ad opera di Fornari, bravo a pescare un pallonetto dalla trequarti per scavalcare Amoretti, i rossoneri hanno iniziato a macinare occasioni fino alla reti di Cariello e Vecchiotti. Nella ripresa gli armesi si sono limitati a controllare il gioco per portare a casa i 3 punti.

Mister Pesante ha detto: “Tre punti importanti per continuare il nostro cammino contro una squadra ben messa in campo. Come ho già detto, ora sono tutte finali e vogliamo fare del nostro meglio. Solo alla fine vedremo come sarà la classifica”

Il team manager Fameli ha commentato: “È stata una buona partita. Abbiamo ottenuto quello che volevamo anche se dobbiamo imparare a chiudere le partite. Sappiamo che la vittoria in campionato non dipende solo da noi ma faremo del nostro meglio per mettere pressione alla Carlin’s”.

Il tabellino:

Atletico Argentina – Borgio Verezzi 2-1

Reti: 5° Fornari (B), 25° Cariello (A), 41° Vecchiotti (A)

Atletico Argentina: 1.Amoretti, 2.De Mare, 3.Costantini, 4.Eulogio, 5.Miatto (dall’82’ 19.Soscara), 6.Quaglia (c), 7.Malouki (dall’80’ 20.Oliveira), 8.Mbaye, 9.Vecchiotti (dal 71′ 17.Franzone), 10.Pippia (dal 68′ 18.Muratore A.), 11.Cariello (dal 46′ 14.Siberie). A disposizione: 12.Migliano, 13.Guiderdone, 15.Romanelli, 16.Izetta. All. Pesante.

Borgio Verezzi: 1.Cavallero, 2.Calò, 3.Menga (dal 15′ 18.Canciani), 4.Piccinino (dal 50′ 13.Bona), 5.Pascarella (dall’87’ 16.Cano), 6.Pasquale, 7.Cela (dal 68′ 14.Frione), 8.Patitucci (c), 9.Tassisto (dal 73′ 17.Bianchi), 10.Fornari, 11.Kryemadhi. A disposizione: 12.Rodino, 15.Battistini. All. Bortolini.

Arbitro: Samuele Garufo (Albenga).