Albenga. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato nove calciatori del girone A di Seconda Categoria.

Abdul Rahaman Kassun (San Bartolomeo) è stato squalificato fino al 31 maggio 2020 perché “il giudice sportivo, visto il referto arbitrale; atteso che al 45° del secondo tempo il calciatore Kassun Abdul Rahaman già precedentemente ammonito; durante un’azione di gioco colpiva intenzionalmente un avversario con un pugno alla spalla, alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso protestando vivacemente, veniva trattenuto dai suoi compagni ma nonostante il tentativo di trattenerlo riusciva a colpirlo intenzionalmente all’altezza del diaframma con una forte manata facendolo indietreggiare; e procurando dolore che persisteva fino alla fine della gara, ma senza aver bisogno di accertamenti successivi o esami presso il pronto soccorso ospedaliero; inoltre ritardava l’uscita dal terreno di gioco per oltre due minuti; al termine della gara mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio lo avvicinava nuovamente tenendo un comportamento violento nei suoi confronti, veniva trattenuto dai suoi compagni di squadra. Visto l’art. 11 bis del CGS comma 1 nella parte in cui definisce condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara anche ‘ogni azione intenzionale che si concretizza in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara’. Atteso che l’azione refertata dall’arbitro nell’occasione appare rientrare nella fattispecie suddetta. Visto il terzo comma dell’art 11 bis CGS già citato il quale prevede per il comportamento disciplinato al comma 1 e posto in essere da tesserati di cui all’art. 1 bis comma 5 del CGS la sanzione minima di un anno di squalifica dispone di infliggere al calciatore Kassun Abdul Rahaman la squalifica fino al 31 maggio 2020. Di segnalare la sanzione comminata ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa ex art. 16 comma 4 bis del CGS”.

Squalifica di tre giornate a Marco Iannolo (San Bartolomeo) in quanto “espulso dal terreno di gioco per recidività in ammonizioni formali, alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco provocando altresì verbalmente alcuni avversari; al termine della gara mentre l’arbitro si dirigeva verso lo spogliatoio lo attendeva e teneva comportamento irriguardoso nei suoi confronti”.

Gabriele Amorelli (Legino) e Denis Bertolina (San Bartolomeo) sono stati fermati per due turni.

Marco Anfossi, Lorenzo Novello (Taggia “B”), Simone Parodi (Villanovese), Simone Scalmato (AC Andora) e Ciro Di Donato (Carlin’s Boys) dovranno saltare la prossima partita.

La classifica marcatori dopo 18 giornate:

13 reti: Filardo (Riva Ligure)

12 reti: Labricciosa (Atletico Argentina/Riva Ligure), R. Iannolo (San Bartolomeo)

11 reti: A. Campagnani (Carlin’s Boys), Proglio (AC Andora)

10 reti: Bodiang (San Bartolomeo), Capozucca (Virtus Sanremo), Cariello (Atletico Argentina)

8 reti: Di Donato (Carlin’s Boys), Ba (Legino “B”)

7 reti: Buldo (Carlin’s Boys), Fornari (Borgio Verezzi), Franzone (Atletico Argentina), Pulaj (AC Andora)

6 reti: L. Vecchiotti (Atletico Argentina), Calò (Borgio Verezzi), M. Campagnani (Carlin’s Boys)

5 reti: Belviso (San Bartolomeo), Zirano (Villanovese), Saidi, E. Basso (Virtus Sanremo), Munì, M. Basso, Principato, De Luca (San Filippo Neri), M. Amoretti (Riva Ligure)

4 reti: Spinelli (AC Andora), Frione (Borgio Verezzi), Ghirardo (San Filippo Neri), Siberie (Atletico Argentina), Lucà (Riva Ligure)

3 reti: M. Purita, Di Salvo, Fe. Bogliolo (AC Andora), Meka (Riva Ligure), Santanelli, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri), Surace (Taggia “B”), Torres Forgione (Carlin’s Boys), Bazzano (Legino “B”)

2 reti: Fabbiani (Legino “B”), Parodi (Villanovese), Gatti (Carlin’s Boys), Griseri, Samassi, Allegretti, Vieux (San Bartolomeo), Panessa, Ochisor (Virtus Sanremo), Oddo (Taggia “B”), S. Muscio, Garofalo (San Filippo Neri), Eulogio, Quaglia (Atletico Argentina), Cela, Menga, Kryemadhi, Patitucci (Borgio Verezzi), Garibaldi (Riva Ligure), Serrami, Scalmato, Ghazali (AC Andora), N. Montepietra (Riva Ligure)

1 rete: De Mare, Pippia, Alberti, Aroro, Hamza, Izetta, Volpone, Mbaye (Atletico Argentina), Solomchenko, Re, M. Iannolo, Samassi (San Bartolomeo), Canciani, Piccinino, Bianchi (Borgio Verezzi), Mangone, Bianco (AC Andora), Bastita, Lanteri, Lizza, Spoletta (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora, Baldo, Conforti, Valentino, M. El Maazouzi, Isabella, Rotiroti, Calleri, A. Lecini (Villanovese), Mantero, Calcagno, Munì, E. Lecini, En Nasery (San Filippo Neri), Codeglia, Dervishi, Sichi, Novello, Guirat, Fiorillo, Magisano, Bernocchi (Taggia “B”), Amato, Calabrò, Fazzolari, Spadoni, Marziano, Ndoja (Legino “B”), G. Sajetto, Zanetti, F. Calvini, T. Sajetto (Carlin’s Boys), Sorrentino (Riva Ligure)

Autoreti: 1 Ferroso (pro AC Andora)