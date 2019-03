SeaStone Academy, successo per il primo corso di formazione sull’outdoor

Pietra Ligure. Si è concluso con successo “Outdoor4Tourism”, il primo corso di formazione sull’outdoor in Liguria realizzato dalla SeaStone Academy, che ha lanciato un nuovo progetto dedicato agli operatori turistici del territorio, albergatori, ristoratori, commercianti e bagni marini.

SeaStone Academy rappresenta la sezione formativa ideata da SeaStone Riviera, che riunisce oltre 40 imprenditori turistici di Pietra Ligure e della Val Maremola. Il corso di formazione, iniziato il 19 febbraio scorso, si è concluso con uno speciale educational tour presso le Grotte di Borgio Verezzi, entrate con decisione nella rete di impresa “outdoor oriented” pronte per far parte dell’offerta turistica outdoor del nostro territorio.

I corsisti hanno dovuto affrontare un totale di 9 moduli formativi in aula e quattro uscite sul territorio. Grazie al percorso formativo è stato offerto un pacchetto di conoscenze teoriche, tecniche e territoriali sul settore e le sue discipline sportive: saper fornire assistenza, informazioni e accoglienza per la clientela outdoor, sportivi ma anche famiglie pronte a trascorrere una vacanza nel nostro territorio, è stato l’obiettivo di questo corso di formazione.

“Una bella idea, un bel progetto realizzato dalla nostra rete di impresa che si dimostra all’avanguardia per migliorare i servizi turistici per la clientela outdoor: siamo davvero soddisfatti del numero di iscritti e del riscontro ottenuto con questa nuova iniziativa. Ora siamo pronti per altri corsi di formazione e proseguiremo con forza con il progetto di SeaStone Academy” sottolinea il presidente di SeaStone Riviera Mario Parodi.

“Il ringraziamento è giusto indirizzarlo ai nostri ‘coach’, esperti del settore che hanno tenuto tutte le lezioni previste dal corso dedicate al nostro magnifico territorio in cui sicuramente non mancano le attrattive per praticare al meglio diverse discipline sportive: mtb ma non solo, trekking, arrampicata e altro ancora, senza contare la possibilità di momenti di relax al mare o in giro a fare shopping”.

“Un grazie, inoltre, per questo primo corso di formazione è rivolto al nostro direttivo che si è impegnato nella non semplice macchina organizzativa ed è riuscito a soddisfare le numerose richieste arrivate dal comprensorio, oltre al Comune di Pietra Ligure che ha concesso la sala consiliare per lo svolgimento delle lezioni”.

Per i corsisti SeaStone Academy ha rilasciato un attestato di partecipazione. Le lezioni saranno a disposizione anche in formato video per tutti i partecipanti.