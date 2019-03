Screening medici gratuiti grazie al Lions Club di Albenga

Albenga. Prosegue l’attività di servizio del Lions Club Albenga Host presieduto da Diego Turco.

Come di consueto, anche quest’anno il sodalizio ingauno riserva particolare attenzione alla prevenzione della salute e alla vista in particolare. Domani, sabato 23.03.2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, in piazza IV Novembre in Albenga, verrà posizionato il mezzo polifunzionale Lions e un team di medici specializzati saranno a dispisizione della cittadinanza per controlli gratuiti in prevenzione al glaucoma e alla maculopatia, oltre allo screening di prevenzione all’ipertensione arteriosa.

Il presidente Turco, soddisfatto dell’iniziativa, afferma: “Sono contento che anche quest’anno il nostro Club riesca ad offrire alla Città di Albenga gli screening medici in prevenzione al glaucoma e all’ipertensione arteriosa. Un ottima occasione per offrire un servizio utile alla città e far conoscere le nostre numerose attività di servizio. Nel ringraziare i nostri soci medici che con entusiasmo hanno accolto l’iniziativa, invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa”.