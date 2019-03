Scontro frontale tra due auto a Cengio, un ferito

Cengio. Incidente stradale nel tardo pomerggio di oggi a Cengio, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 50, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro stradale è avvenuto in piazza Partigiani.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, dei militi della Croce Rossa di Cengio e dell’automedia del 118.

Nell’impatto tra i due mezzi uno dei due conducenti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: i pompieri lo hanno estratto dalla vettura per consentire le prime cure da parte dei sanitari.

Stando a quanto riferito il ferito non sarebbe in gravi condizioni e per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo. Ferite molto più lievi per l’altro guidatore coinvolto nel sinistro.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti sullo scontro frontale.