Pietra Ligure. Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Giovanni Henrry Avila Peralta, 36 anni, il cittadino ecuadoriano, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi sulla via Aurelia tra Albisola Superiore e Celle Ligure. Oggi i medici dovrebbero sottoporlo ad un intervento di stabilizzazione ortopedica per trattare diverse fratture.

Nel terribile schianto ha perso la vita il cugino del trentaseienne, Jordan Alfredo Ortega Peralta, 27 anni, mentre è rimasto gravemente ferito il fratello, Ronald Avila Peralta, 31 anni, che era al volante del Land Rover Freelander ed ora è ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona (le sue condizioni fortunatamente sono migliorate negli ultimi giorni tanto che è stato trasferito dalla Rianimazione in traumatologia).

Sull’incidente il pm Chiara Venturi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell’auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, il fuoristrada è finito contro un muro ai lati della carreggiata. Al vaglio degli inquirenti c’è la velocità alla quale procedeva il veicolo, ma anche le condizioni dell’autista che saranno note all’esito degli esami tossicologici.