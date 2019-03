Schianto nella notte sull’Aurelia tra Albisola e Celle: un morto e due feriti gravi

Albisola Superiore. E’ di un morto e due feriti gravi il bilancio del terribile incidente verificatosi questa notte poco prima delle 2 sull’Aurelia tra Albisola e Celle Ligure.

Lo schianto è avvenuto nella curva subito dopo la galleria di Capo Torre. Un fuoristrada con a bordo tre persone, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro il muro: un impatto violentissimo da cui è nata una carambola che ha completamente distrutto l’auto. I tre occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Savona e Varazze, insieme ai medici del 118 e a tre ambulanze della Croce Verde di Albisola, Croce Rossa di Varazze e Croce d’Oro di Albissola.

Una volta estratti dalla vettura, due sono stati portati in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, il terzo sempre in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Per uno dei tre, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo; gli altri due si trovano in Rianimazione in gravi condizioni.