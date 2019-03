Albisola Superiore. Il sostituto procuratore Chiara Venturi ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del Land Rover Freelander rimasto coinvolto nell’incidente sulla via Aurelia, tra Albisola e Celle Ligure (poco dopo la galleria di Capo Torre), costato la vita ad un ventisettenne di origini ecuadoriane, Jordan Alfredo Ortega Peralta.

Insieme alla vittima sull’auto viaggiavano i suoi cugini, due fratelli, Ronald Avila Peralta, 31 anni, e Giovanni Henrry Avila Peralta, di 36, rimasti gravemente feriti nello schianto. Proprio uno dei due fratelli era al volante dell’auto ed ha perso il controllo finendo per urtare il muro ai lati della carreggiata. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al più giovane degli occupanti del Land Rover.

di 4 Galleria fotografica Schianto mortale sull'Aurelia a Celle







Della ricostruzione della dinamica dell’incidente si stanno occupando i poliziotti della stradale di Savona. Una delle ipotesi è che a causare lo schianto sia stata l’eccessiva velocità, ma gli inquirenti attendono anche l’esito degli esami tossicologici sull’autista. Per completare gli accertamenti investigativi, il pm Venturi ha anche disposto l’autopsia sulla vittima che sarà eseguita martedì prossimo dal medico legale Camilla Tettamanti.

Per soccorrere le tre persone, stanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona e Varazze, insieme ai medici del 118 e a tre ambulanze della Croce Verde di Albisola, Croce Rossa di Varazze e Croce d’Oro di Albissola. Jordan Alfredo Ortega Peralta è morto durante il trasporto verso il pronto soccorso, mentre i suoi cugini sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale: Ronald Avila Peralta al San Paolo di Savona, mentre Giovanni Henrry Avila Peralta al Santa Corona di Pietra Ligure.