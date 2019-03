Scherma, Riccardo Fini bronzo al Trofeo Antico Castello di Rapallo

Savona. È tempo di gare amichevoli nella scherma con il classico Trofeo Antico Castello a Rapallo. Di scena gli spadisti nelle gare riservate alle categorie under 14.

Riccardo Fini (10 anni) all’esordio in questa stagione conquista un ottimo bronzo tra i Maschietti-Giovanissimi (10-11 anni). Partito dopo la fase a gironi con il numero 5 di ranking batte il genovese Pelle di Arenzano per 10-8 entrando nella finalissima ad otto, dove inizia brillantemente battendo il finalese Orioli per 10 a 5 accedendo al podio. Il percorso viene fermato dall’altro finalese Enea Bruzzone, che attualmente ricopre il numero 2 del ranking nazionale. Nella stessa gara si ferma alle porte della finale ad otto Edoardo Naso.

Nelle altre gare cadono alla porta della finale ad otto Sara Frosi tra le Ragazze-Allieve (12-13 anni) e Cecilia Degli Innocenti tra le Bambine-Giovanissime (10-11 anni)

“Queste gare – riferisce Paolo Frosi, vicepresidente del Circolo Scherma al seguito – sono in preparazione delle prove interregionali di Vercelli e nazionali. Il ciclo si concluderà a maggio con la partecipazione ai campionati nazionali a Riccione, il prestigioso Trofeo Renzo Nostini in memoria di un campionissimo del passato e presidente della nostra Federazione per oltre un ventennio. Noi a Savona siamo orgogliosi di partecipare a questa kermesse nazionale, poiché il nostro Palascherma è intitolato a Giorgio Faldini. compagno di squadra di Renzo Nostini nella nazionale azzurra di fioretto, che sbancò il campo mondiale alla fine degli anni Trenta”.