Savona. Circolo Scherma Savona in trasferta a Nocera Umbra per la quinta prova del circuito Master.

Nella categoria 0 (atleti di età superiore a 24 anni) ha gareggiato con i colori della società savonese Andrea Baldi, il quale si è aggiudicato la prova in maniera decisa ed inequivocabile.

Uscito come numero 1 del ranking nella fase preliminare, per raggiungere l’ultimo assalto che lo ha portato alla vittoria ha battuto nettamente 10-1 Simone Amoruso del Club Scherma Ariete. Per il gradino più alto del podio successivamente Andrea ha sconfitto il trevigiano Francesco La Torre per 10-5.

Sottotono in questa occasione la prova degli altri master in gara: Paolo Frosi nella categoria 1 di fioretto (40-49 anni), Roberto Faldini nella categoria 3 (60-69 anni) di fioretto e sciabola ed Eros Vaira anch’egli nella categoria 3 di fioretto si sono fermati alle porte della finalissima ad otto.

“Andrea ha dimostrato ancora una volta la sua buona preparazione nel fioretto, l’arma che più ama anche se per ovvi motivi lavorativi non riesce ad allenarsi con continuità. Tuttavia, possiede tutte le capacità per correre per il titolo nazionale della categoria a Casale all’inizio di maggio. Ed anche noi, che oggi non abbiamo ben figurato attendiamo quell’occasione per una rivincita” ci riferiscono Roberto Faldini, Paolo Frosi ed Eros Vaira, che hanno gioito di fronte alla prestazione del loro collega più giovane.