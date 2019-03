Sca: via al bando per la sostituzione della stazione di pompaggio

Alassio/Laigueglia. Prosegue l’impegno di Sca sul fronte dell’ammodernamento della rete. Nel corso del consiglio di amministrazione della partecipata comunale preposta alla gestione del servizio idrico integrato, è stato approvato l’avvio dell’iter del bando di gara per appaltare i lavori di messa in sicurezza e telecontrollo dell’intero sistema di pompaggio sito in Regione Sgorre ad Albenga.

“Si tratta – spiega Emanuela Preve, presidente di Sca – di un’opera del valore complessivo, a base d’asta di 795mila euro, finanziato dia Comuni di Alassio e di Laigueglia, ognuno per la propria quota parte”.

“Il piano di ammodernamento delle reti – spiega Adriano Baldini, direttore tecnico di Sca​ – vuole portare il livello di gestione a un grado di automazione tale da consentire di ridurre i costi di gestione in modo significativo e di salvaguardare, in attesa di nuove opere, le attuali reti adduttrici ormai giunte alla fine del proprio ciclo di vita industriale”.