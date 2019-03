Savona. La Consulta Culturale Savonese ha effettuato una prima visita guidata del cantiere del vecchio ex ospedale San Paolo di Savona, al centro da tempo di un progetto di restyling.

“Si è visto come è stata ottimamente recuperata l’antica cappella ottocentesca, che diverrà una sala pubblica per conferenze e mostre, si è ammirato il recupero dell’antico scalone e si sono viste le ristrutturazioni apportate per ricavare negozi, uffici e residenze dove un tempo era situato il vecchio ospedale. Stupendo ed insolito il panorama che si vede dal piano più alto dell’edificio strutturato” afferma soddisfatta la Consulta.

Foto 2 di 2



Al termine del sopralluogo la Consulta Culturale Savonese ha ringraziato il dott. Bagnasco per l’invito e si è complimentata con lui per il recupero dell’antico complesso, del quale sono state conservate le parti più significative, nell’ambito di una progettazione tecnologica d’avanguardia.

La Consulta Culturale Savonese rappresenta il coordinamento tra le quattro associazioni culturali cittadine “A Campanassa”, Italia Nostra – Sezione di Savona, Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Sabazia e Società Savonese di Storia Patria.