Savona: un seminario di formazione con Lucia Zulberti, coordinatore tecnico nazionale di nuoto Special Olympics

Savona. Partirà tra pochi giorni per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi per guidare la Nazionale azzurra, di cui fa parte anche l’albissolese Marco Basso, e al ritorno sarà a Savona per un importante incontro di formazione: Lucia Zulberti, coordinatore tecnico nazionale di nuoto Special Olympics, sarà infatti la relatrice del seminario di I livello che il team Eunike Asd organizzerà sabato 6 aprile dalle ore 9 alle 18 grazie alla collaborazione del Cesavo.

“È un onore avere con noi Lucia Zulberti, che vanta una grandissima esperienza a livello internazionale e che, siamo certi, fornirà spunti interessanti a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla disciplina del nuoto” commenta Serena Taccetti, presidente di Eunike Asd.

Il seminario di I livello, inserito nel programma nazionale di formazione Special Olympics ed aperto a tutti i maggiorenni, è il primo passo per diventare tecnico di nuoto Coach for Inclusion, titolo che viene riconosciuto al termine di un percorso basato su tre livelli. “Questo appuntamento – prosegue Serena – è anche l’occasione per conoscere meglio il programma Special Olympics che da oltre 50 anni permette a milioni di persone con disabilità intellettiva nel mondo di praticare sport e di competere per dimostrare le proprie capacità in manifestazioni locali, nazionali e internazionali, che hanno l’apice nei Giochi Mondiali”.

Il seminario si rivolge quindi non solo a tecnici federali che vogliano accrescere il proprio bagaglio di conoscenze con un aggiornamento sul tema dello sport per persone con disabilità intellettiva, ma anche ad insegnanti, educatori, psicologi dello sport e semplici appassionati. Il programma di I livello prevede 8 ore di lezioni frontali in aula, che verranno svolte nella sala del Cesavo in via Nizza 10/A a Savona.

Sono previsti approfondimenti sulle attività da svolgere in piscina con bambini e con persone con disabilità gravi e gravissime, attraverso i programmi specifici Young Athletes Program e Motor Activity Training Program. L’iscrizione al seminario, che ha un costo di 50 euro, deve essere perfezionata visitando la piattaforma dedicata all’area tecnica di Special Olympics Italia, all’indirizzo http://www.sisoi.it/FormFormazioneSOI/dettagliCorso.php?corso=73. I posti sono limitati.

Il progetto dell’associazione Eunike Asd è quello di proporre nei mesi a venire altre iniziative di questo spessore, per fornire ai propri tecnici e a tutti gli interessati importanti momenti di aggiornamento, anche sulle altre discipline praticate dai numerosi atleti e partner del team albisolese.

Per maggiori informazioni o richieste di attivazione di ulteriori seminari è possibile scrivere a info@eunikeasd.it.