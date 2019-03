Savona, trovato il corpo senza vita di un quarantenne nei pressi del Tribunale

Savona. “Stamattina (domenica 3 marzo 2019), verso le 9, e stato trovato esanime il corpo senza vita di Andrea Andriola, 42 anni, invalido civile che dormiva ogni tanto nelle vicinanze del tribunale in vecchi capannoni dismessi”.

Ad annunciare la tragica notizia è stato il gruppo “Antipolitica Savonese”, dal quale hanno proseguito: “A trovare il corpo è stata una donna che accudisce dei gatti e, conoscendo queste persone che stazionano a dormire, si è accorto della presenza del corpo senza vita di Andrea”.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della Croce Verde di Albisola e dell’automedica, che non ha però potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indaga la polizia, intervenuta sul posto.

“In passato avevamo provato ad inserirlo in una vita normale attivandolo anche nelle azioni del gruppo. Lì aveva conosciuto l’ex poliziotto Walter Cucovaz e, per un periodo, avevano vissuto anche insieme aiutandosi tra di loro. Era un grande suonatore di chitarra, sua grande passione. Ci lascerà sicuramente un ricordo indelebile nelle nostri menti. Ci auspichiamo che la magistratura accerti eventuali responsabilità”, hanno concluso.

Ieri sera (sabato 2 marzo 2019), l’ultimo contatto telefonico con alcuni amici via WhatsApp. L’uomo, risultava da tempo in condizioni di salute precarie e, al momento, l’ipotesi di un malore fatale appare essere la più accreditata anche secondo gli inquirenti. Ma per fugare ogni dubbio è stata disposta l’autopsia sulla salma.