Savona, tetto in fiamme in corso Mazzini: due squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Savona. Tetto a fuoco nella serata di oggi a Savona. E’ successo in un palazzo di corso Mazzini, all’angolo con via Nostra Signora dell’Olmo. L’allarme è scattato intorno alle 20,30 di oggi e per spegnere le fiamme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Savona.

Intorno alle 22,45, fortunatamente, il rogo era sotto controllo e sono quindi iniziate le operazioni di bonifica. Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essersi originato dalla canna fumaria. Il tetto è parzialmente collassato in alcuni punti, ma senza danneggiare gli alloggi della palazzina.

Non si sono registrati feriti o intossicati, ma in via precauzionale durante le fasi di spegnimento delle fiamme è intervenuta anche un’ambulanza. Presenti anche i poliziotti della Questura di Savona.