Savona. Un bagno di folla ha salutato l’inaugurazione della nuova sede del Coni Point savonese Sabato 9 marzo. Erano presenti molte autorità civili, militari, religiose e sportive: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Onorevole Simone Valente, il Prefetto Antonio Cananà, il Questore Giannina Roatta, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, l’Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza, l’Assessore Regionale Stefano Mai, il neo consigliere Rodolfo Mirri in rappresentanza del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, molti Sindaci e Amministratori della provincia.

Il Coni era ben rappresentato dal Presidente del Comitato Ligure Antonio Micillo accompagnato dal vice Presidente Vicario Anna Del Vigo, dal membro Alberto Bennati, dal Presidente Onorario Vittorio Ottonello e dal Delegato Provinciale di Savona Roberto Pizzorno che ha fatto gli onori di casa.

Sono intervenuti moltissimi Presidenti e Delegati regionali e provinciali delle Federazioni Sportive, i Presidenti delle tre Associazioni Benemerite Ghersi (Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), Rebagliati (Panathlon) e Pizzorno (Veterani dello Sport), i Fiduciari Locali del Coni, molti Presidenti di Associazioni Sportive e tanti atleti ed appassionati.

“Si è trattato di un tuffo nel passato in quanto i locali di proprietà del Coni hanno ospitato per molti anni il Comitato Provinciale Coni del Presidente Lelio Speranza che è stato ricordato in tutti gli indirizzi di saluto delle autorità. Dopo la benedizione della sede da parte di Padre Piergiorgio Ladone sono stati aperti ufficialmente gli uffici del Coni Point, la sala riunioni, le sedi delle Federazioni Sportive e Discipline associate (pallapugno, scherma, pugilato, tiro con l’arco, pallavolo, nuoto e salvamento, canoa-kajak, atletica, hockey, bocce, motonautica, pesca sportiva, pallacanestro, ciclismo e dama)” spigano dalla sede Coni di Savona.