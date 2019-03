Savona, spettacolare intervento dei vigili del fuoco: tratto in salvo gabbiano reale impigliato ad un’antenna

Savona. “Un gabbiano reale, ennesima vittima dei pescatori, cosiddetti sportivi, è stato salvato dall’intervento dei Vigili del Fuoco di Savona”. A segnalare l’episodio è stata la Protezione Animali savonese.

Il volatile, mentre probabilmente vagava su una spiaggia in cerca di cibo, è incappato su un lungo pezzo di filo da pesca, abbandonato dal solito maleducato, che gli si è attorcigliato ad una zampa. Volato, poi, su un tetto di via XX Settembre il filo si è agganciato ad un’antenna televisiva ed il volatile è rimasto appeso, riuscendo poi faticosamente a posarsi sull’antenna.

Gli inutili tentativi di liberarsi del volatile hanno attirato l’attenzione di una persona da un balcone vicino, che ha avvertito i pompieri, che sono intervenuti in un momento di calma dai servizi urgenti: con una scala lo hanno così recuperato e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali, che gli hanno tolto il filo e, dopo aver controllato che non avesse subito ferite o lesioni, lo hanno liberato.

“Ami e lenze, perduti o abbandonati sulle spiagge sono un vero flagello per gabbiani, colombi, cormorani, passeri e tortore, senza contare il pericolo di ferirsi anche seriamente per chi vi passeggia. Eppure la categoria dei pescatori (come quella dei cacciatori), è una ‘specie’ particolarmente protetta da politici ed amministratori, al punto che possono esercitare la loro ‘passione’ anche nelle zone congestionate del porto di Savona a scapito della sicurezza dei lavoratori; e che sono autorizzati ad usare attrezzi professionali come palangari e nasse il cui pescato, di certo non ‘ricreativo’, viene da alcuni venduto illecitamente a ristoratori e pescherie conniventi, evitando inoltre anche i necessari controlli sanitari”, hanno fatto sapere da Enpa.