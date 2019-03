Savona, Simona Saccone “celebra” i 100 anni dalla fondazione del Fascismo: è polemica

Savona. “I nostri 100 anni di passione! 100 ed altri 100 ci saranno!”. Così il consigliere comunale del Gruppo Misto di Savona, Simona Saccone, ha voluto celebrare su Facebook il centenario della fondazione dei Fasci di Combattimento, avvenuta il 23 marzo del 1919 nella ben nota piazza San Sepolcro a Milano, da parte di quello che era già indicato come “il Duce”, ossia Benito Mussolini.

Un breve ma più che esplicito post su Facebook pubblicato la sabato mattina scorso e corredato da un’immagine del Fascio Littorio e da tre rose di diverso colore (rossa, bianca e verde) posizionate in maniera tale da richiamare i toni del Tricolore.

Inutile dirlo, in breve tempo il post ha attirato l’attenzione di media e avversari politici, che non hanno risparmiato critiche ed attacchi per l’esternazione un po’ troppo esplicita di una “simpatia” nei confronti dell’estrema destra e di una “nostalgia” nei confronti del periodo del Ventennio. Una esternazione che, secondo qualcuno, sfiora l’apologia del Fascismo, attività proibita esplicitamente dalla legge Scelba e dalla Costituzione italiana.

A pensarla così è, ad esempio, il direttore del Tg La Sette e di Open Enrico Mentana, che a tal proposito osserva: “Finché sono marginali e irriducibili nostalgici che commemorano il centenario della nascita dei fasci, possiamo dire che siamo nella fisiologia. Se si vive nella realtà, se si è visto quel che accade ogni anno a Predappio, non ci si può sorprendere. Ma tutt’altra cosa è se a fare apologia di fascismo sono degli eletti. E questo è un caso”.

A livello più locale, il capogruppo di “Rete a Sinistra-Savona che Vorrei”, Marco Ravera, chiede le dimissioni di Saccone. E la capogruppo del Pd in consiglio comunale a Savona, Barbara Pasquali, chiede “l’intervento del Prefetto e le dimissioni del consigliere Saccone”. Non si puó fare finta di nulla. Chi ricopre cariche pubbliche, chi è stato eletto, ha il dovere di conoscere la legge e la storia. La propaganda del Fascismo è un reato. Punto. Tutto il resto non conta”.

Marino Marciano e Cristina Bicceri, rispettivamente rappresentanti di “Italia in Comune” Savona e “Italia in Comune” Liguria ricordano quanto affermato da Liliana Segre: “Temo di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite”. E facendo proprie le parole del senatore a vita e testimone dell’Olocausto, affermano: “Tristemente anche noi, quest’ oggi, dobbiamo prendere atto del drammatico riemergere di episodi sempre più frequenti collegati al fascismo e alla sua sua riabilitazione purtroppo accolti con indifferenza dall’attuale ministro degli interni. In oltre 50 località del nord Italia sono apparsi manifesti celebrativi, a Roma sono stati proiettati su Palazzo Venezia immagini del ventennio, ma se anche un consigliere comunale di Savona, città Medaglia d’Oro per la Resistenza, si sente legittimata a rendere omaggio ai 100 anni attraverso un post su Facebook, significa che la nostra preoccupazione è assai fondata”.

“La consigliera Simona Saccone del Gruppo misto del Comune di Savona, in passato si era già fatta notare per le visite alla contestata sede di Casapound sita nel quartiere di Villapiana e per aspre critiche rivolte al coordinamento antifascista savonese. Italia in Comune Savona non si arrende all’indifferenza che fa si che certi atti, ripetuti nel tempo, divengano accettati come normalità”.