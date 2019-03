Savona Rugby, le formazioni giovanili: netti successo per Under 18 e Under 14

Savona. Tutto facile per la FTGI Rugby Ligues/2, impegnata in trasferta a Collegno per il campionato Under 18. L’incontro si è chiuso con la vittoria dei liguri per 54 a 28, con un primo tempo nel quale hanno letteralmente fatto il belo e cattivo tempo.

Nella ripresa è rinato il Collegno, che ha giocato con più efficacia ed ha reso più interessante l’incontro. Nella seconda frazione le due squadre hanno entrambe marcato in alternanza, riequilibrando un match che comunque non è mai stato nel dubbio di quale potesse essere il risultato finale.

Per la franchigia che annovera tra le due fila giocatori del Savona sono scesi in campo Lanfranchi, Obermayer, Briano, Battaglia, Trentin, Ravera, Mazza, Devasini, Dacastelli, Bazzano, Bolla, Debernardi, Zavattaro, Enzi, Minuto; Casarino, Bruzzone, Delitala, Fiumara.

Under 18 territoriale girone B (VII giornata di andata)

Collegno – FTGI Rugby Ligues/2 28-54

Rivoli – San Mauro 25-16

Moncalieri – Amatori Novara 24-24

Amatori Genova in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues/2 25, Amatori Genova 20, Amatori Novara 19, San Mauro 14, Moncalieri 13, Collegno, Rivoli 7.

Nel campionato Under 16 l’incontro fra Collegno e FTGI Rugby Ligues/2 si è deciso nel primo tempo, dove i piemontesi sono riusciti ad esprimere un livello di gioco leggermente superiore; nella ripresa le due squadre si sono sostanzialmente equivalse e il risultato finale rispecchia quanto visto in campo.

I padroni di casa hanno potuto contare sulla maggiore organizzazione nelle fasi statiche, riuscendo a gestire meglio mischie e touche. La Ligues ha mostrato notevoli miglioramenti nei punti di incontro e nelle ripartenze, fasi che hanno dato problemi in passato. Va registrato comunque il continuo miglioramento della squadra; se l’avversario è più forte si deve accettare che prevalga.

Per la compagine ligure sono scesi in campo Carella, Fossati, Giusto, Fiocchi, De Astis (Gadaleta), Mehrori, Allia, Spairani, Nani, G. Scaletta, Aversa, Cena, Murgia, Macciò, Visco (Raviola). Realizzazioni di Fiocchi e Nani; una trasformazione Mehrori.

Under 16 seconda fase territoriale girone C (III giornata di andata)

Collegno – FTGI Rugby Ligues/2 31-12

Chieri – San Mauro 38-7

Union Riviera in pausa

Classifica: Chieri, Collegno 10, FTGI Rugby Ligues/2, San Mauro 5, Union Riviera -4.

L’Under 14 del Savona viaggia fino all’estremo levante ligure ed incontra il La Spezia superandolo per 71 a 7. Come si evince dal risultato è stato un incontro a senso unico, nel quale il gioco si è perso velocemente nelle prestazioni individuali. D’altronde la differenza di livello era veramente notevole e diventa difficile limitare chi vede la meta e la persegue; un ringraziamento va ai ragazzi di La Spezia che hanno giocato con impegno fino alla fine. Una menzione particolare per Sahrani che, entrato in squadra da poco, approfitta dell’inserimento a fine partita per siglare una meta, aiutato da Marchetto che lo ha placcato per fargli depositare la palla.

Sono scesi in campo Francioso, Avondoglio, Rossi, Bertolotto, Inzaina, Boraschi, Devasini, Marchetto, Ciorra, Scaramuzzino, Vannoni, Bruzzone, Buzali, Pala, Sahrani, Biggio, Galuppo. Realizzazioni: tre mete Ciorra, due Bortolotto e Rossi, una Marchetto, Boraschi, Devasini e Sahrani.

Under 14 seconda fase (XVII giornata)

Amatori Genova – Province dell’Ovest/1 40-33

R.C. Spezia – Savona 7-71

Cffs Cogoleto & P.O. – Imperia 0-113

Nella foto sopra: la FTGI Rugby Ligues/2 Under 18 a Collegno

L’Under 14 del Savona a La Spezia