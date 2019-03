Savona, ruba una moto e gira per il centro: 30enne arrestato dai carabinieri

Savona. I carabinieri della compagnia di Savona hanno arrestato un 30enne italiano, M.A., resosi responsabile del furto di una moto.

Durante le normali attività di controllo, la notte scorsa i militari hanno intercettato una persona in sella ad una “due ruote” in piazza Mameli. Insospettiti, hanno fermato e controllato il veicolo ed il conducente, scoprendo che la moto non apparteneva al 30enne ma era appena stata rubata all’ignaro proprietario, che l’aveva parcheggiata in via Paleocapa.

A questo punto per il 30enne di Savona, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti, sono scattate le manette e l’accompagnamento presso le camere di sicurezza della caserma di Savona, in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.