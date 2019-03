Savona, prevenzione oncologica e “fake news”: gazebo Lilt alle “Officine”

Savona. Come ogni anno, in coincidenza con l’arrivo della primavera, si rinnova l’appuntamento con la Settimana della prevenzione oncologica, la cui finalità è quella di diffondere nella cittadinanza la cultura della prevenzione come metodo di vita, fondamentale per la lotta contro il cancro.

“Il simbolo che da sempre contraddistingue questa settimana è l’olio extra vergine di oliva 100% italiano, dalle preziose qualità nutraceutiche scientificamente riconosciute” spiegano dalla Lilt di Savona che venerdì 22 e sabato 23 marzo sarà presente con un gazebo e le volontarie davanti all’entrata del supermercato Conad delle “Officine” di Savona. “A loro va il nostro più sentito ringraziamento per l’aiuto e la collaborazione che ormai da anni riserva alla nostra associazione” spiegano dall’associazione che offrirà bottiglie d’olio corredate da vasetti di piante aromatiche insieme a preziosi opuscoli allestiti appositamente dalla sede centrale Lilt il cui tema è l’annoso e pericoloso problema delle “fake news” (false notizie). Nell’occasione sarà anche possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla Lilt.

“Per parlare correttamente di prevenzione dobbiamo mettere in guardia la popolazione sul serio pericolo che corrono coloro che si affidano alle tante, troppe false informazioni e ai consigli che circolano in rete privi di ogni fondamento scientifico. Da un ‘Rapporto Italia 2017’ quasi la metà degli italiani si rivolge al web per cercare indicazioni e ragguagli sulla salute. Da qui l’impegno della Lilt di contrastare la disinformazione delle fake news relativamente ad alimentazione e prevenzione oncologica” concludono dalla Lilt di Savona.

Anche al di fuori delle giornate segnalate, chiunque fosse interessato all’olio e agli opuscoli sulle fake news può trovarli nella sede della Lilt di Corso Mazzini 7/1 a Savona (tutti i giorni tranne il sabato dalle 9 alle 12).