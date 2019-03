Savona, premiati al Priamar i bambini vincitori del concorso di Assonautica

Savona. Sabato 2 marzo si è tenuta presso la Sala della Sibilla al Priamar la premiazione della terza edizione del Concorso di disegno “Insieme intorno al presepe” dedicato alle scuole primarie della provincia di Savona.

In apertura sono stati premiati fuori concorso i piccolissimi artisti provenienti dalla Scuola per l’infanzia NS della Neve. Sono intervenuti l’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza in rappresentanza dell’amministrazione Comunale di Savona, Giancarlo Cerisola in rappresentanza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il Comandante della Guardia di Finanza di Savona Glauco Salviati, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Savona Andrea Venditto, il Comandante della Guardia Costiera di Savona Massimo Gasparini, il sindaco di Albissola Mare Gianluca Nasuti, il presidente di Propeller Clubs International di Savona Pietro Giglio, il presidente dell’Associazione Marinai d’Italia Luca Ghersi che, subito dopo i saluti ed i ringraziamenti iniziali del Presidente di Assonautica di Savona Luciano Lacirignola, hanno dato il via alla premiazione di 18 classi e 63 bambini premiati individualmente.

Essendo un concorso inter-religioso i bambini senza alcun collegamento con la religione cattolica hanno potuto partecipare con disegni dal titolo “La più bella tradizione del mio Paese”.

Il concorso di disegno “Insieme intorno al presente” nato nel 2016, si è trasformato nel corso di queste tre edizioni, in un evento molto importante passando dai 211 disegno nel 2016 ai 617 disegni dell’edizione 2018. “Assonautica è veramente orgogliosa del lavoro svolto – fanno sapere dall’associazione – soprattutto pensando che la prima premiazione del concorso 2016 si era tenuta nella sua sede, con una ventina di premiati ed oggi, a soli tre anni di distanza, la premiazione del concorso 2018 è avvenuta nella prestigiosa sala della Sibilla messa a disposizione dal Comune di Savona, stracolma di bambini, insegnanti, genitori e nonni”.

La novità di quest’anno è stato il sorteggio tra i premiati di Cinque mini crociere in barca a vela da Savona a Varazze e ritorno su imbarcazioni complete di equipaggio messe a disposizione da soci di Assonautica.