Savona. È andato in scena ieri (30 marzo 2019), nel cortile dell’S.M.S. Fratellanza Zinolese, un incontro pubblico a cura del circolo IV del Partito Democratico, alla presenza del segretario cittadino Roberto Arboscello, dei neo eletti all’assemblea nazionale Andrea Basso, Danja Stocca, Aurora Lessi e del gruppo consiliare del partito capitanato da Barbara Pasquali coadiuvata a da Cristina Battaglia, Elisa Di Padova, Paolo Apicella e Gianni Maida.

Durante l’iniziativa si è parlato di politica e dei prossimi appuntamenti che vedranno il partito impegnato nella campagna elettorale per le elezioni europee. Con i consiglieri comunali invece si è fatto il punto sulla spiaggia di Zinola, ancora senza servizi pubblici, sulla passeggiata di via Nizza e sulla viabilità.

L’evento è terminato con un piccolo rinfresco offerto dal circolo ai partecipanti e con la consegna di due uova di Pasqua a Lara e Gaia, ambasciatrici dell’Associazione Onlus Famiglie SMA, da parte del gruppo consiliare del PD.

“Siamo molto soddisfatti per l’evento, – ha spiegato Matteo Polletti segretario del circolo, – spero che sia il primo di una serie di incontri che ci porti a riavvicinarci alla cittadinanza. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato sia come relatori che come pubblico ma soprattutto un ringraziamento va ai membri del direttivo che sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’incontro”.