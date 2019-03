Savona. A partire dallo scorso 7 marzo 2019, nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Savona ha preso il via il progetto formativo “Musica e Psicologia” che si svolgerà con cadenza quindicinale.

L’iniziativa permette ai bambini in ricovero ordinario, in day hospital e/o ambulatorio un avvicinamento alla musica attraverso la guida di una Psicologa e di un Maestro di Pianoforte; il progetto prevede anche racconti di favole accompagnate musicalmente e sarà di volta in volta adattato alla fascia di età presente.

Dal 12 marzo scorso, inoltre, gli attori della Compagnia “Due di Troppo” hanno iniziato un’attività volontaria per sperimentare un laboratorio di improvvisazione teatrale della durata di circa 90 minuti a cadenza settimanale con il coinvolgimento dei bambini ricoverati (non infettivi) e dei bambini che accedono all’ambulatorio di allergologia pediatrica.

Con queste iniziative il dottor Alberto Gaiero, direttore facente funzioni della Pediatria e Neonatologia ASL2 Savonese, e tutto lo staff “intendono rendere più gradevole il tempo passato nella struttura di cura fornendo anche importanti stimoli allo sviluppo del bambino”.