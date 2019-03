Savona. Investimento pedonale in centro Savona. È successo nella tarda mattinata di oggi (14 marzo 2019), intorno alle 11,30, in via Boselli.

Stando alla prime informazioni raccolte, pare che una donna di 49 anni stesse attraversando la strada sull’attraversamento pedonale quando è stata raggiunta e urtata da un’auto, una Fiat guidata da un uomo.

A seguito dell’impatto è stata sbalzata sull’asfalto, riportando ferite ed escoriazioni (in particolare una contusione al fianco sinistro). Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, sono intervenuti i militi della croce oro mare di Albissola e gli agenti della polizia municipale di Savona. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, la donna, molto spaventata a seguito dell’incidente, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo.